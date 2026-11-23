Fotografía de archivo de una manifestación de estudiantes de la UNAM.

Estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria 8 “Miguel E. Schulz” marchan este lunes 23 de noviembre en el sur de la Ciudad de México. Es la única marcha prevista para este día, aunque hoy también se esperan una decena de concentraciones a lo largo de la capital mexicana.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), los estudiantes, organizados en el colectivo Señal de Alarma Prepa 8, marcharán desde la escultura “Los Bigotes” hasta la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria. El motivo será por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre.

Además de esta marcha, se prevén otras 10 concentraciones en la Ciudad de México, que detallamos a continuación.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), para este lunes 23 de noviembre se prevé una marcha y 10 concentraciones.

Marchas

COLECTIVO ESTUDIANTIL SEÑAL DE ALARMA CESA PREPA 8: Iniciará su marcha en la Escuela Nacional Preparatoria No. 8 “Miguel E. Schulz” UNAM (Av. Lomas de Plateros s/n, Col. Merced Gómez, Alc. Álvaro Obregón) a las 12:00 con destino a la Escultura “Los Bigotes” y posteriormente a la Rectoría de la UNAM (Av. Universidad No. 3000, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán). (Nota: Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres; aforo estimado de 120 personas).

Concentraciones

VECINOS DE BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR : Se concentrarán en la Glorieta de Vaqueritos (Anillo Periférico y Canal de Miramontes, Col. Coapa Culhuacán CTM VII, Alc. Tlalpan) a las 08:00. (Nota: Demanda por desabasto de agua y peticiones vecinales; aforo estimado de 45 personas).

LIBRES Y COMBATIVAS MX : Se concentrarán en los Juzgados Penales de la Ciudad de México (Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 08:00. (Nota: Exigen justicia por víctima de violencia feminicida; aforo estimado de 20 personas).

VECINOS E INQUILINOS DEL CENTRO A.C. : Se concentrarán en la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México (Calle Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco) a las 08:30. (Nota: Realizarán conferencia de prensa y plantón; aforo estimado de 20 personas).

VECINOS UNIDOS DE PANTITLÁN : Se concentrarán en Calle 4 y Calz. Ignacio Zaragoza (Col. Agrícola Pantitlán, Alc. Iztacalco) a las 08:50. (Nota: En rechazo a desarrollo habitacional en Calle 4 No. 168 y exigencia de área verde; aforo estimado de 60 personas).

COLECTIVO SALVEMOS CUYUTLÁN : Se concentrarán en el Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 09:00. (Nota: En rechazo a la expansión portuaria en la Laguna de Cuyutlán; aforo estimado de 60 personas).

COLECTIVA “LAS TONANTZIN” : Se concentrarán en dos horarios y sedes: a las 09:30 en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa) y a las 10:00 en los Juzgados Penales de la Ciudad de México (Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: Exigen justicia para mujeres víctimas de violencia; aforo estimado de 50 personas).

CIUDADANOS : Se concentrarán en la Fiscalía General de la República (Dr. Velasco No. 175, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00. (Nota: Solicitan investigar y sancionar a magistrados del Tribunal Electoral de la CDMX; aforo estimado de 50 personas).

ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL : Se concentrarán en la Universidad Pedagógica Nacional (Carr. Picacho-Ajusco No. 24, Col. Equipamiento Periférico Picacho Ajusco Canal 13, Alc. Tlalpan) a las 12:00. (Nota: Exigen destitución de la rectora del plantel; aforo estimado de 20 personas).

CONSEJO NACIONAL MOTOCICLISTA : Se concentrarán en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Av. Álvaro Obregón No. 269, Col. Roma Nte., Alc. Cuauhtémoc) a las 13:00. (Nota: Exigen cancelación de placas de carga, licencias especializadas y programa piloto para repartidores en moto; apoyo del Gremio Motociclista y Repartidores de la CDMX; aforo estimado de 120 personas).

TRABAJADORAS SEXUALES UNIDAS E INDEPENDIENTES: Se concentrarán en Domus Contracultural (República de Cuba No. 58, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 17:00. (Nota: Asamblea rumbo al Congreso Feminista de las Mujeres Trabajadoras; apoyo de Laboratorio de Transpolíticas del Hábitat A.C. y La Deuda Histérica; aforo estimado de 50 personas).

Citas Agendadas

UNIÓN DE MARIACHIS Y MÚSICOS DE PLAZA GARIBALDI : cita agendada en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno (Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00. (Nota: Solicitan respeto a su horario laboral; aforo estimado de 40 personas).

FRENTE COMÚN LUPILLA XIU: cita agendada en la Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) durante el día. (Nota: Solicitan la renuncia del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; aforo estimado de 30 personas).

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