El Gobierno de la Ciudad de México aumentará de mil 500 a dos mil pesos bimestrales la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más a partir de 2027, luego de que este año amplió la meta de beneficiarios a 200 mil estudiantes locales de instituciones públicas.

Durante el anuncio, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que el apoyo busca evitar que los gastos de traslado, alimentación y materiales escolares se conviertan en un obstáculo para continuar una carrera profesional.

En la entrega de ayer para sumar a 30 mil nuevos estudiantes, la mandataria capitalina dijo que, a diferencia de otros programas educativos, éste no selecciona a los estudiantes por sus calificaciones ni por su nivel de ingresos, sino que pretende alcanzar a todos los universitarios que cumplan con los requisitos.

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100 Mil beneficiarios de nivel superior hubo en 2025

“Los únicos requisitos son que vivan en la Ciudad de México y que estudien en una universidad pública, incluso si la universidad es metropolitana y está ubicada en el Estado de México, pero viven en la ciudad, tienen derecho a recibir este apoyo”, dijo.

El aviso representa una ampliación respecto a las condiciones con las que se presentó el programa en octubre de 2025. En aquella convocatoria, publicada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, se estableció un apoyo de mil 500 pesos bimestrales para estudiantes de licenciatura en modalidad escolarizada o mixta, inscritos en instituciones públicas de educación superior de la capital o en planteles de universidades nacionales ubicados en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Sin embargo, aquella convocatoria fijó una meta de 75 mil estudiantes y estableció que quienes rebasaran ese límite quedarían en una lista de espera para incorporarse en el siguiente bimestre.

Ahora, Brugada Molina presentó el programa como universal y planteó alcanzar a 200 mil universitarios. La mandataria sostuvo que el objetivo es que ningún estudiante quede fuera por no tener un promedio sobresaliente o porque su familia esté en situación vulnerable.