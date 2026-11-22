Aspecto de una protesta por la causa palestina, en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad y la justicia en Ayotzinapa.

Aspecto de una anterior marcha contra el especismo y por los derechos de los animales en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran movilizaciones más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este domingo 22 de noviembre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), para este domingo 22 de noviembre se prevé una marcha y seis concentraciones.

Marchas

COLECTIVO “MIGALA”: Realizará la “Movilización Nacional Contra la Violencia” en Glorieta del Ahuehuete, Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 13:00 con destino a Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc. (Nota: Aforo estimado de 70 personas; con apoyo del Centro de Estudios Anti-anticomunistas y Marxismo Ilustrado)

Concentraciones

FAMILIARES Y AMIGOS DE JOVEN DESAPARECIDO : Realizarán “Memorial y Jornada de Difusión” por desaparición ocurrida el 26 de noviembre de 2024 en Universidad Pedagógica Nacional, Carr. Picacho-Ajusco No. 24, Col. Héroes de Padierna, Alc. Tlalpan a las 08:30. (Nota: Aforo de 25 personas; se trasladarán rumbo al Valle del Tezontle colocando fichas de búsqueda)

MERCY FOR ANIMALS LATINOAMÉRICA, A.C. : Impulsará la campaña “Mala Leche” sobre cobro extra por leches vegetales en Starbucks Torre Caballito, Av. Paseo de la Reforma No. 10, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00. (Nota: Aforo de 20 personas; con apoyo de Liberación Animal Mx y posible suma de otras organizaciones)

MAMÁ, HIJA E HIJO EN LIBERTAD, A.C. : Realizará actividad preparatoria rumbo a la marcha del 25N en Fuente de la Templanza, Calz. del Rey y Av. Heroico Colegio Militar, Col. Panteón Civil de Dolores, Alc. Miguel Hidalgo a las 11:00. (Nota: Aforo de 15 personas)

COLECTIVA HILOS : Realizará el evento político-cultural “Sangre de mi sangre” contra la violencia de género en Glorieta del Ahuehuete, Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc (Lugar 1) y Jardín Hidalgo, Felipe Carrillo Puerto, Col. Villa Coyoacán, Alc. Coyoacán (Lugar 2) a las 11:00. (Nota: Aforo de 25 personas)

CLAN MARIPOSAS NEGRAS : Exigirá dignificación y espacios seguros para comunidades trans en Cineteca Nacional de México, Av. México Coyoacán No. 389, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez a las 16:00. (Nota: Aforo de 50 personas; con apoyo de Lucha libre trans, Yo x las 40 horas, La cara bonita de la lucha libre, Trans y fugas y Cheems is all you need)

MAZATECAS POR LA LIBERTAD: Solicitará cancelación de órdenes de aprehensión contra integrantes de la comunidad mazateca en Suprema Corte de Justicia de la Nación, Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 16:00. (Nota: Aforo de 50 personas)

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