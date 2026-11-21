Más de cinco mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México serán desplegados este domingo 22 de noviembre para vigilar el partido entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, correspondiente a la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

El encuentro está programado para las 19:00 horas en el estadio Banorte, ubicado en la colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán, por lo que las autoridades implementarán el operativo “Estadio Seguro” para resguardar a los aficionados y mantener el orden en las inmediaciones del recinto.

De acuerdo con la SSC, el dispositivo contará con tres mil 750 policías, apoyados por 200 vehículos oficiales, 40 motocicletas, tres camiones, nueve grúas, tres drones y dos antidrones.

Además, participarán mil 300 elementos de la Policía Auxiliar, quienes estarán distribuidos en las entradas, salidas, pasillos, gradas y zona de cancha para supervisar el desarrollo de las actividades.

Los uniformados también instalarán filtros de revisión en los accesos para evitar el ingreso de objetos que puedan utilizarse para agredir o que estén prohibidos dentro del estadio.

¿Qué rutas alternas utilizar por el partido de la NFL en CDMX?

La SSC informó que elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizarán labores de vialidad para facilitar el desplazamiento de automovilistas y peatones, además de controlar el estacionamiento en las calles de acceso al estadio.

Ante posibles afectaciones a la circulación antes, durante y al término del encuentro, las autoridades recomendaron utilizar las siguientes alternativas viales:

Viaducto Tlalpan.

Anillo Periférico.

Boulevard Gran Sur.

Santa Úrsula.

Santo Tomás.

La SSC también invitó a los asistentes a utilizar la aplicación “Mi Policía”, mediante la cual pueden solicitar ayuda al oficial del cuadrante en el que se encuentren y comunicarse directamente con él ante cualquier emergencia.

Para consultar información sobre el evento, las alternativas viales o solicitar apoyo, la ciudadanía puede revisar las cuentas oficiales de la dependencia: @SSC_CDMX, @OVIALCDMX y @UCS_GCDMX.

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MSL