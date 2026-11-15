San Francisco 49ers derrota a Dallas Cowboys de visita y llegarán a México con marca positiva

Brock Purdy y compañía se metieron a la casa de los Dallas Cowboys para disputar su partido de la Semana 10 de la National Football League. El encuentro fue favorable para el equipo de la bahía por marcador de 46-40.

El cotejo inició muy parejo tras el gol de campo que consiguió Brandon Aubrey en el arranque del primer cuarto, pero los 49ers respondieron con una anotación por parte de Deebo Samuel que logró una atrapada de 11 yardas para sumar seis puntos a la cuenta del equipo visitante.

FINAL: The @49ers have wins in 8 of their first 9 to start the season! pic.twitter.com/MS8rBqlf1y — NFL (@NFL) November 16, 2026

Los Minnesota Vikings por su parte ganaron su respectivo compromiso ante Green Bay por marcador de 30-10 y ambos equipos llegaran a la Ciudad de México con una victoria en su récord para tener un choque de contendientes a los playoffs en la cancha del Estadio Azteca.

El receptor estrella de los Vaqueros, George Pickens, apareció antes de terminar los primeros 15 minutos para darle la ventaja a la Estrella Solitaria con una recepción 35 yardas para legar a la zona prometida.

Eddy Pineiro arrancó el segundo con un gol de campo y Dallas con una anotación de Pickens, pero antes del descanso Christian McCaffrey se convirtió en un receptor para correr poco más de 65 yardas y llegar a las diagonales.

The @49ers secure the win after several laterals 😅 pic.twitter.com/wmD5hCbSyD — NFL (@NFL) November 16, 2026

El compromiso se mantuvo parejo hasta que inició la segunda mitad. Kaelon Black consiguió la primera anotación del tercer cuarto para San Francisco y Brandon Aubrey un gol de campo, pero el marcador comenzó a inclinarse del lado de los visitantes cuando Deebo Samuel llegó a las diagonales a seis minutos de iniciar el último episodio.

Otra vez Christian McCaffrey apareció para un acarreo de 16 yardas con lo que San Francisco se puso 38-19 y parecía que llegarían al final del encuentro sin complicaciones; sin embargo, los Cowboys no bajaron los brazos y consiguieron dos touchdowns de forma consecutiva para ponerse 38-32 en el tablero.

Los 49ers atendieron a las preocupaciones de su afición por las dos anotaciones de la Estrella Solitaria y McCafrrey apareció para su tercer touchdown de la tarde con una recepción lateral y correr 66 yardas.

CeeDee Lamb volvió a acercar a Dallas en el cotejo, pero el tiempo no fue necesario para que la Estrella Solitaria volviera a tener el ovoide para intentar ganar el partido en casa.

DCO