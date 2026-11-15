Partido en Brasil es manchado por una espantosa pelea campal que llegó hasta los puños (VIDEOS)

En redes sociales comenzó a circular el video de la terrible batalla campal que se suscitó en el partido entre Corinthians y Ferroviária Sub-20, en el que la jugadora Ana Carla Miga soltó una sucia patada a su rival, lo que provocó que los ánimos se calentaran y comenzara la pelea.

Ana Carla Miga fue a disputar una pelota con Gabi Jordi, al ver que perdió la pelota decidió soltarle una patada a su rival, segundos después las demás futbolistas llegaron al lugar de los hechos y los golpes comenzaron a volar mientras el cuerpo arbitral intentaba detenerlas. La árbitra central expulso a Ana Carla Miga del Ferroviária y a Julia Passero y Emelym de Corinthians.

Simplesmente ABSURDO oq aconteceu no jogo entre Corinthians e Ferroviária Sub-20 Feminino.



triste. pic.twitter.com/4eCpHOly1B — Cifut Brasil (@CifutBR) November 15, 2026

Se espera que en las próximas horas la Federación Paulista de Futbol analice el caso de este partido y tome las medidas necesarias, ya que es reprobable que un caso de este tipo se suscite en un compromiso juvenil, en el que las jugadoras aún están en su desarrollo profesional.

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Tras lo ocurrido, un par de jugadoras del Corinthians quedaron tiradas en el césped por los golpes que recibieron en el rostro, ya que al momento de que todas estaban jalándose, volaron un par de puños que terminaron en el rostro de las futbolistas.

DCO