Gilberto Mora recibió una petición nunca antes vista en la historia por un jugador de Jamaica (VIDEO)

Gilberto Mora es el mejor jugador de la Selección Mexicana de la actualidad y también el que llama más la atención en cada estadio en el que se presenta, tanto así que un futbolista de Jamaica le hizo una especial petición después de enfrentarse en un encuentro de alarido.

Tras el silbatazo final, el joven maravilla se dirigía al túnel de los vestidores para tomar un baño antes de retirarse del recinto, pero en ese momento se acercó uno de los futbolistas de Jamaica con su celular en la mano y le pidió a Gilberto Mora si podía saludar a un familiar con el que estaba realizando una videollamada.

¡Saludito de Gilberto Mora! 🇲🇽



Un jugador de Jamaica le mostró su celular al mexicano para que Gilberto le mandara un saludo a través de una videollamada 👀#MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/uT9YxbBesP — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 15, 2026

Gilberto Mora reanimó las esperanzas de la Selección Mexicana

México perdía 3-0 en el segundo tiempo del partido ante Jamaica en Kingston, pero en un abrir y cerrar de ojos apareció Gilberto Mora en al área rival para marcar el primer tanto de la Selección Nacional en el cotejo.

Tiempo después el mismo Mora formó parte de la jugada que terminó dándole el penalti al equipo de Rafa Márquez que Julián Quiñones cambió por gol, aunque el tiempo no fue el necesario para que lograran igualar el tablero de cara al partido de vuelta en Monterrey.

Gilberto Mora llamó la atención al jugar los 90 minutos del compromiso y no salir del terreno de juego por lesión, ya que en la pasada fecha FIFA solo disputó el compromiso ante Colombia y después fue baja de la convocatoria por el dolor que lo aquejaba.

🇲🇽 ⚽️ GOL DE MÉXICO



GOL DE GILBERTO MORA. EL ÚNICO, EL DIFERENTE. EL 10 DE LA SELECCIÓN. 🔟



JAMAICA 3-1 MÉXICO pic.twitter.com/HDotpa0gUQ — Alee (@ImAleeJeje) November 15, 2026

Gilberto Mora podría repetir en el 11 inicial de la Selección Mexicana

Gilberto Mora y Julián Quiñones son los dos futbolistas diferentes de la Selección Mexicana, ellos fueron los que consiguieron los dos goles para el equipo Tricolor y que seguramente vuelvan a repetir en el 11 inicial de Rafa Márquez para el juego de vuelta.

El delantero del Al-Qadsiah y el mediocampista de los Xolos de Tijuana son los mejores hombres al ataque para el equipo mexicano, que necesita una victoria obligatoria el próximo martes ante Jamaica para poder amarrar su boleto al Final Four.

Será un partido de vida o muerte para la escuadra nacional que si queda eliminada a manos de Jamaica tendrá que disputar el repechaje para conseguir su boleto para la Copa Oro y República Dominicana podría ser el sinodal de México en ese torneo.

DCO