“Hay que respetar al más grande” Aficionado arremete contra Joao Neves en la despedida de CR7 (VIDEO)

Portugal organizó una despedida para Cristiano Ronaldo después de que el jugador del Al-Nassr anunciará su retiro del conjunto luso. Un aficionado lució muy molesto con uno de los jugadores del equipo de Jorge Jesus al decirle que deben de respetar a CR7 por ser el más grande de la historia.

“¿Por qué se les olvida quien los hizo grandes? Hay que respetar al más grande de la historia, hay que respetar al más grande de la historia", comentó el aficionado mientras Joao Neves daba algunos autógrafos y fotografías para los fans que se dieron cita en el hotel de concentración de la escuadra portuguesa.

Este fan nos representa a TODOS. Diciéndole en su cara a Joao Neves que tienen que respetar a Cristiano Ronaldo, el que hizo grande Portugal.



Su cara es un poema. Payaso, no eres nadie alado del GOAT. pic.twitter.com/Qv5lNXqZ8D — MT2 (@madrid_total2) November 15, 2026

Cristiano Ronaldo no estuvo presente en su despedida de la Selección de Portugal

El partido entre Portugal y Dinamarca fue para el olvido para el equipo de Jorge Jesus, ya que fueron humillados por los daneses al perder 4-1 en la ciudad de Braga.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de Canchas Filtran al reemplazo de Rafa Márquez si fracasa y hace el ridículo con la Selección Mexicana ante Jamaica

Lo único rescatable fue la despedida que le rindieron a Cristiano Ronaldo tras anunciar su retiro de la Selección de Portugal tras su participación en el Mundial 2026. Todos los jugadores salieron con el jersey y el dorsal ‘7′ en la espalda.

En las gradas la afición mostró una manta con las mejores imágenes de CR7 con la camiseta de la Selección de los Cinco Escudos y la frase “GRACIAS CAPI7ÁN”, ya que el jugador del Al-Nassr le dio tres títulos a su selección desde su debut, dos Nations League y una Eurocopa.