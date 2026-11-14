El ‘7’ de Cristiano Ronaldo en Portugal cambia y la decisión genera polémica entre los fans (VIDEO)

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal hace unos días y en la Fecha FIFA de noviembre el equipo lusitano anunció que habrá cambios en el número ‘7′, la mítica dorsal que el delantero utilizó gran parte de su trayectoria internacional.

Con un video compartido en redes sociales, la Selección de Portugal anunció un cambio de diseño en el ‘7′, lo que generó polémica entre los aficionados, pues se da a entender que el equipo ya piensa entregar la playera a otro jugador.

Tempo de estrear um novo 7. Porque há um que será eterno ∞🐐 pic.twitter.com/UCozRU3t89 — Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2026

“Hora de estrenar un nuevo 7. Porque hay uno que será eterno”, dice el video de la Selección Portuguesa. En el metraje se ve el nuevo diseño del histórico dorsal, el cual fue entregado por CR7 cuando anunció su retiro internacional.

En las respuestas se puede ver que los aficionados ponen imágenes y comentarios en donde aseguran que la ‘7′ le quedará grande a cualquier otro jugador y no es para menos, pues Cristiano Ronaldo debutó hace más de dos décadas con su equipo nacional y se va como el más grande.

Antes de Cristiano Ronaldo la Selección de Portugal ya había tenido grandes jugadores como Eusebio o Luis Figo, y aunque habían alcanzado un tercer lugar en una Copa del Mundo y un subcampeonato de Eurocopa, no fue hasta la llegada de CR7 que los lusos por fin fueron protagonistas.

Para empezar, El Comandante es el máximo goleador, no solo de Portugal, sino a nivel de selecciones. El nacido en Madeira disputó 234 partidos (récord de apariciones internacionales masculinas), dio 45 asistencias y anotó 146 veces. Cristiano dejó tres campeonatos; 1 Eurocopa y 2 Nations League.

CR7 disputó seis veces la Copa del Mundo y es el máximo anotador del torneo con Portugal al anotar 11 tantos. En la Eurocopa el delantero marcó 14 tantos y se coronó en 2016, tras vencer a la anfitriona Francia en la final, aunque él estuvo lesionado la mayor parte del duelo.

El adiós el Comandante quedará empañado por su pelea con el entrenador de la Selección Portuguesa, Jorge Jesus, con quien vivió un gran altercado y descontentos.

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