Cristiano Ronaldo tendrá el homenaje que se merece con Portugal; conoce que tienen preparado

Cristiano Ronaldo puso punto final a su historia con la Selección de Portugal después de la polémica que se vivió con el entrenador Jorge Jesus y el jugador del Al-Nassr, aún así CR7 recibirá un homenaje en el próximo encuentro de los lusos en la Nations League que será ante Dinamarca.

Con información de Marca, Portugal prepara un homenaje para Cristiano Ronaldo en la que todos los jugadores de la Selección de los Cinco Escudos saldrán al terreno de juego con un jersey y el dorsal ‘7′, además se espera que al minuto 7 de juego se de un minuto de aplausos para el Bicho en el Estadio Municipal de Braga.

Portugal estará sempre em mim pic.twitter.com/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

¿Cristiano Ronaldo estará presente en el Portugal vs Dinamarca?

Cristiano Ronaldo sigue disputando la temporada con el Al-Nassr, pero con su retiro de la Selección de Portugal ahora tendrá descanso cuando se lleve a cabo la fecha FIFA y el delantero luso publico un par de imágenes donde aparece jugando golf, pero no se sabe en donde.

Aún se desconoce si la leyenda de Portugal estará presente en Braga para ver el encuentro entre su selección y Dinamarca, en el que recibirá un homenaje por su trayectoria en la Selección de los Cinco Escudos, la cual tuvo un antes y un después desde el debut de Cristiano Ronaldo.

La afición aún espera que en alguna fecha FIFA que Portugal tenga encuentros amistosos puedan realizar la despedida que Cristiano Ronaldo se merece, ya que estuvo tantos años defendiendo la camiseta de su selección y le dio tres a los lusos, dos de Nations League y una Eurocopa.

DCO