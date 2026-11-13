Esto es TODO lo que debes saber sobre el Mundial de Clubes 2028; el torneo que jugará el América

El América es el actual campeón de la Concacaf W Champions Cup y con ello ganó su boleto para el Mundial de Clubes Femenil 2028. Las Águilas disputarán el torneo dentro de dos años y buscarán llegar lo más lejos posible en un certamen que reúne a los mejores equipos del mundo.

Esta será la primera edición del torneo internacional y las Águilas consiguieron su lugar en el certamen después de ser las campeonas de la Concacaf W Champions Cup. Esta competencia contará con 19 equipos de las seis diferentes confederaciones que arrancaran su participación en la fase de grupos y los dos primeros de cada sector avanzarán a los cuartos de final.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, felicita al @AmericaFemenil por su clasificación al Mundial de Clubes Femenil. 🔥



Ahí, poquita cosa... 🙂‍↕️ pic.twitter.com/bppJxwOEmt — Ángel Sánchez (@AngelSG_MX) November 13, 2026

¿Cuándo y dónde se disputará el primer Mundial de Clubes Femenil?

Como ocurrió con la primera edición del nuevo Mundial de Clubes Varonil, Estados Unidos será el anfitrión del torneo que arranca el 5 de enero de 2028 y termina el 30 del mismo mes, equipos como Barcelona, Arsenal o OL Lyon buscarán llevarse el título por primera vez.

Las sedes del torneo aún nos están confirmadas, pero conforma transcurra el tiempo para el siguiente año se irán revelando poco a poco los estadios que albergarán los encuentros. Lo más seguro es que uno de ellos sea el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

La Concacaf contará con menos de cuatro plazas para el Mundial de Clubes y una de ellas ya es del América, en caso de que las Águilas vuelvan a ganar la Concacaf W Champions Cup, ese puesto se definiría por el ranking.

El trabajo no se detiene. Seguimos preparando el siguiente objetivo. 🦅 pic.twitter.com/nPesTNhAYn — Club América Femenil (@AmericaFemenil) November 13, 2026

Estos son los equipos clasificados al Mundial de Clubes Femenil

A poco más de dos años de que se lleve a cabo la primera edición del Mundial de Clubes Femenil, ocho equipos ya tienen su boleto asegurado para disputar el certamen y uno de ellos es el América, uno de los mejores clubes de México.

Wuhan Jiangda WFC (campeón de la AFC Women’s Champions League 2024/25)

Naegohyang Women’s FC (campeón de la AFC Women’s Champions League 2025/26)

Gotham FC (campeón de la Concacaf W Champions Cup 2024/25)

Club América Femenil (campeón de la Concacaf W Champions Cup 2025/26)

SC Corinthians (campeón de la CONMEBOL Libertadores 2025)

Arsenal Women FC (campeón de la UEFA Women’s Champions League 2024/25)

FC Barcelona Femeni (campeón de la UEFA Women’s Champions League 2025/26)

Cruzeiro (campeón de la CONMEBOL Copa Libertadores Femenina 2026)

Las de Coapa deben de esperar para conocer a que equipos enfrentarán en la fase de grupos del torneo, pero conforme vayan avanzando se podrían encontrar con rivales de talla mundial como el Barcelona o el Arsenal.

DCO