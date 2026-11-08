¡SIUU! La Hormiga González marca GOLAZO con el Olympiacos y celebra al puro estilo de Cristiano Ronaldo

La Hormiga González llevaba algunos partidos sin aparecer con el Olympiacos, pero el mexicano aprovecha los pocos o muchos minutos que su entrenador le da en el futbol de Grecia. En esta ocasión fue el encargado de meter el primer tanto de su equipo en el partido ante el PAOK.

El delantero mexicano ingresó al minuto 56 de tiempo corrido y al 58′ de juego apareció dentro del área para mandar a guardar la esférica tras una gran asistencia de su compañero desde la banda derecha. La Hormiga González por fin pudo marcar el gol que le hacia falta en la liga de Grecia y celebró como Cristiano Ronaldo en una de las esquinas del terreno de juego.

¡GOOOOOOOL DE LA HORMIGA!🐜🔥



Armando González necesitó poco tiempo en el terreno de juego para responder con un gol. El mexicano aprovechó su oportunidad desde el banquillo y se hizo presente en el marcador. pic.twitter.com/ogIhndECwD — Claro Sports (@ClaroSports) November 8, 2026

Olympiacos no aprovecha el gol de la Hormiga González y dejan ir la victoria

Armando González fue el encargado de abrir el marcador en el partido entre el Olympiacos y el PAOK al entrar de cambio en el segundo tiempo por Marius Mouandilmadji; sin embargo, su equipo no pudo aprovechar la ventaja y dejaron ir la victoria en la liga de Grecia.

El ariete canterano de las Chivas apareció al minuto 58 de juego para ponerle números al marcador, pero al 71′ de tiempo corrido llegó el tanto del conjunto rival que apagó la fiesta que traían los aficionados en las gradas del Georgios Karaiskakis Stadium.

El compromiso terminó empatado a una diana y el equipo de Armando González deja ir dos puntos muy importantes en la pelea por el título de Grecia, ya que acumulan siete victorias, dos empates y una derrota que los tiene a cuatro puntos del primer puesto.

DCO