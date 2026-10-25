Ella es Marigona Gona, la hermosa modelo e influencer que está enamorada de la Hormiga González

La Hormiga González marcó gol en el último partido del Olympiacos en la Europa League y la afición se volvió loca, ya que el mexicano le dio la victoria a su equipo. Tras el compromiso la modelo Marigona Gona publicó una serie de imágenes donde presume su amor por el delantero mexicano.

La influencer de Kosovo en la descripción de su publicación puso un emoji de una hormiga, la Bandera de México, un corazón rojo y uno blanco por los colores del Olympiacos, ademas de la foto de la Hormiga González que publicó su equipo después de marcar el tanto de su equipo en la Europa League.

Conoce más a Marigona Gona, la influencer que está enamorada de la Hormiga González

Marigona Gona comenzó a ganar popularidad en México después de mostrar su amor por la Hormiga González. Ella misma en sus redes sociales agradeció a sus nuevos fans aztecas que comenzaron a seguirla tras su apoyo al delantero mexicano.

La modelo originaria de Kosovo tiene un fanbase de 361 mil followers en Instagram, donde publica fotos de sus viajes y sesiones que realiza. Actualmente reside en Grecia y estudió la carrera de enfermería antes de dedicarse al 100 por ciento a las redes sociales y el modelaje.

Marigona Gona comenzó a hacerse viral en 2024 cuando asistió a un partido de baloncesto entre el Olympiacos y el ASVEL Villeurbanne donde la transmisión televisiva la captó en cámara y los aficionados comenzaron a buscarla en redes sociales.

Marigona Gona, la fiel aficionada del Olympiacos

Desde que Marigona Gona comenzó a tener popularidad en redes sociales, inició a tener participación en programas de televisión en Grecia, además de aparecer con el stream de IShowSpeed hace un tiempo.

La influencer de Kosovo muestra muy seguido su amor por el Olympiacos asistiendo a los partidos del equipo de futbol y baloncesto.

En su cuenta de Instagram mostró su interés por viajar a México en el futuro y pidió ayuda a sus seguidores para ayudarla a entrar al país, ya que necesita conseguir una visa para estar en el país.

DCO