Aficionado mexicano se desvive por ver a la Hormiga González en la Europa League y así fue el momento (VIDEO)

La Hormiga González se presentó en el Estadio Velódromo en el partido entre el Marsella y el Olympiacos, pero el delantero mexicano no esperaba la sorpresa que se iba a llevar por parte de un aficionado mexicano que se dio cita en el recinto para ver el encuentro de su compatriota.

En el video se puede ver a Julio Esparza, el fan mexicano, que empezó a gritarle a la Hormiga Gonzalez. El canterano de las Chivas se acercó a las gradas, le dio un abrazo al fan regiomontano y le regaló su playera con la que disputó el partido ante el Marsella. El fanático compartió el momento en su cuenta de Instagram.

Armando Gonzáles vuelve a tener actividad en la Europa League

Armando González ha tenido un gran inicio con el Olympiacos en Europa y esta campaña tendrá la oportunidad de disputar la Europa League, uno de los tres torneos de la UEFA.

El delantero mexicano además de tener cuatro goles desde su llegada al viejo continente, ya suma dos participaciones en la Europa League. Su debut se dio en el compromiso frente al Jagiellonia en la primera jornada del torneo regional.

El ariete canterano de las Chivas salió al banquillo en el compromiso ante el Marsella, un juego más complicado que el de la primera fecha. Aún así la Hormiga González logró sumar minutos en la Europa League, pero se fue sin gol ante el conjunto francés.

¡LA HORMIGA ESTUVO A NADA DE FIRMAR UN GOLAZO!🐜🔥



Armó una gran jugada individual y se quedó muy cerca de mandar el balón al fondo de las redes con el Olympiacos. 🇲🇽⚽



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¿Cuándo vuelve a jugar la Hormiga González con el Olympiacos?

Armando González y el Olympiacos llevan cuatro compromisos sin conocer la derrota en la temporada y quieren que esta tendencia siga de esta manera.

El próximo encuentro de la Hormiga González con el Olympiacos será el 18 de octubre del 2026 cuando se vean las caras con el Panetolikos en la Liga de Grecia.

Mientras que su regreso a la Europa League será el 22 de octubre cuando reciban en casa al Sparta Praha en la Jornada 3 del torneo regional.

DCO