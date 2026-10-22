La Hormiga González anota en la Europa League con el Olympiacos; así fue el GOLAZO del mexicano (VIDEO)

La Hormiga González sigue en plan grande desde su llegada a Grecia y aunque el entrenador del Olympiacos habló sobre el delantero mexicano el fin de semana pasado sobre lo que le hace falta para ser titular, el canterano de las Chivas respondió con una anotación para darle los tres puntos a su equipo en la Europa League.

Marcus Pedersen, desde la banda derecha, mandó un servicio certero al corazón del área del Sparta Praha, donde apareció el mexicano para rematar con la cabeza y mandar a guardar la de gajos al fondo de las redes del rival. La Hormiga González anotó el único tanto del compromiso.

🤩 ¡GOOOOOOL DE LA HORMIGA!



¡GOOOOOOOOL DE ARMANDO GONZÁLEZ! ⚽



El 🇲🇽 marca su segunda anotación en #UELxESPN y #DisneyPlus Premium. pic.twitter.com/k8irjG78df — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 22, 2026

La UEFA le quita su gol a la Hormiga González y después se lo devuelve

La Hormiga González celebró por todo lo alto su anotación frente al Sparta Praha; sin embargo, tiempo después, en la página de la UEFA le quitaron la anotación al delantero mexicano.

Lamentablemente, cuando Armando González remató a la cabaña rival, la pelota se estrelló en Sivert Mannsverk, ayudando al disparo del mexicano a terminar dentro de la portería rival, razón por la que la Europa League dio como autogol la diana del ariete jalisciense.

Aunque, tiempo después, en la misma página de la Europa League, en el resumen del compromiso que se llevó a cabo en la cancha del Georgios Karaiskakis Stadium, la UEFA volvió a poner a Armando González como el anotador del único tanto del juego.

DCO