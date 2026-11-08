Mateo Chávez anota previo a la fecha FIFA y es el héroe del AZ Alkmaar ante el Groningen (VIDEO)

Mateo Chávez fue convocado con la Selección Mexicana para disputar los partidos de la Nations League ante Jamaica y el lateral azteca celebró su inclusión en la lista de Rafa Márquez con un gol en el partido entre el AZ Alkmaar y el Groningen para ser el héroe de su equipo en la victoria.

El jugador mexicano aprovechó un rebote de la defensa dentro del equipo rival para empujar la esférica al fondo de las redes y con ello empatar el marcador en el compromiso. Minutos más tarde el AZ Alkmaar consiguió una pena máxima para darle la vuelta al marcador y llevarse los tres puntos en el partido.

🇲🇽 ¡GOL MEXICANO!

🇲🇽 ¡GOL DE MATEO CHÁVEZ!



Segundo gol de la temporada y el mexicano empata el partido para el AZ Alkmaar.



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El AZ Alkmaar está a tres puntos del primer lugar de la Eredivisie

El AZ Alkmaar sigue en la pelea por el título de la Eredivisie, pero las tres derrotas que han sufrido en lo que va de la campaña los tienen en la quinta posición de la tabla general en la liga local de Países Bajos con 23 puntos acumulados en 12 jornadas.

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El equipo de Mateo Chávez está a tres puntos del primer puesto de la tabla general que es el PSV con 26 puntos, cosecha de ocho victorias, dos empates y dos derrotas. Si los clubes siguen con este ritmo el campeón podría definirse en la última fecha del torneo.

De igual forma el equipo del mexicano está compitiendo en la Europa League y después de las primeras cuatro jornadas se encuentran en la décimo cuarta posición de la tabla general con seis unidades.

DCO