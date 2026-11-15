Ronaldinho regresa del retiro tras 11 años para vestir la camiseta del Ravenna de Italia

Un partido de la Serie C de Italia fue el que llamó la atención este fin de semana de los aficionados al futbol mundial, ya que en la cancha del Ravenna Football Club se presentó nada más y nada menos que Ronaldinho Gaúcho, quien salió del retiro para volver a disputar un compromiso oficial.

La leyenda brasileña fue recibida entre aplausos cuando salió al calentamiento de su nuevo equipo, el cual busca el ascenso a la Serie B de Italia. Ronaldinho disputó medio tiempo del encuentro ante el Forli y contribuyó en el jugada del primer gol de su club. El dorsal ‘10′ sorprendió a propios y extraños cuando realizó un sprint a velocidad y casi gana el balón para quedar solo frente al arquero rival.

Ravenna lead! 🤩



Ronaldinho was involved in the build-up and what a strike it was from Giulio Donati! pic.twitter.com/BNSWjnEp31 — Sky Sports Football (@SkyFootball) November 15, 2026

El estadio del Ravenna nunca se había visto así de lleno en el pasado, Ronaldinho fue la razón de que no existiera un lugar vacío en el recinto, ya que no todos los días se puede ver a un ganador de la Copa del Mundo, Balón de Oro, campeón de Copa América y Champions League.

Un día antes de realizar su regreso al terreno de juego de forma profesional, Dinho subió un video a sus redes sociales donde mostró el increíble control de balón que hizo en uno de los entrenamientos con el Ravenna, asegurando que “ellos van a decir que es IA”, ya que es un movimiento que pocos jugadores pueden lograr.

Ronaldinho le dio un pase a Lorenzo Lonardi cerca del área y su compañero cedió la esférica a Giulio Donati, quien disparó desde la frontal para abrir el marcador al minuto 36. El brasileño contribuyó a la anotación y celebró por todo lo alto la anotación de su equipo.

Momento histórico. Ronaldinho vuelve al fútbol después de casi 10 años retirado con el Ravenna de la Serie C de Italia. pic.twitter.com/MmWmIe9GEP — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 15, 2026

Con 46 años y 11 años fuera del empastado, Ronaldinho buscará mantenerse al más alto nivel de exigencia en esta temporada con el Ravenna, aunque cabe aclarar que serán pocos los minutos que tenga en el campo, como en su primer encuentro que disputó únicamente 45 minutos.

El último equipo de Dinho antes de ponerle pausa a su carrera fue el Fluminense, equipo en el que estuvo alrededor de dos meses antes de terminar su contrato, pero antes de jugar en el Flu, el brasileño vistió los colores del Querétaro durante casi un año y estuvo cerca de salir campeón.

El siguiente encuentro del Ravenna en la temporada será el domingo 22 de noviembre del 2026 ante el Livorno en calidad de visitante. El compromiso está programado para que arranque a las 7:30 horas, tiempo del centro de México.

DCO