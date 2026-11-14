Chivas sufre ante las Bravas, pero logra su boleto a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

Alicia 'Licha' Cervantes celebra el gol con el que Chivas accedió a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

Chivas se convirtió en el segundo semifinalista del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil después de eliminar a las Bravas por posición en la tabla, esto tras un empate 1-1 en el cotejo de vuelta, que se llevó a cabo en el Estadio AKRON de Guadalajara, Jalisco. La ida había terminado 0-0

Tras la igualada sin dianas en el partido de ida, el primer gol de esta eliminatoria llegó al minuto 15, cuando Farlyn Caicedo clareó a Blanca Félix con un disparo desde fuera del área.

🐐⚡️ ¡LICHA CERVANTES CON PODER E-POWER!



¡Alicia Cervantes apareció en un momento clave para marcar el empate de Chivas ante las Bravas! ⚽️🔥



🙌🏻 ¡Entrega, talento y determinación en la cancha!



⭐️ Jugadora E-Power, presentada por @Nissan_mx.#NissanEnLaLigaFemenil | #CHIvsJUA… pic.twitter.com/zGVqctgBns — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) November 15, 2026

Las tapatías emparejaron la pizarra en la recta final del primer lapso, luego de que la histórica Alicia ‘Licha’ Cervantes aprovechó un error de la guardameta Emily Alvarado para convertir, en una acción que fue polémica y que fue dada por buena por el VAR al 39′.

Este domingo se conocen a los otros semifinalistas

Los dos partidos restantes de los cuartos de final de vuelta del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil se llevan a cabo este domingo 15 de noviembre.

Las Rayadas reciben en el Estadio BBVA al Pachuca. El Monterrey llega a este encuentro con ventaja de 1-0 sobre las Tuzas, que deben ganar por dos goles de diferencia para seguir con vida en el torneo.

Posteriormente, el campeón América visita la cancha del Estadio Nemesio Díez para enfrentar al Toluca. Las Águilas llegan con pie y medio puesto en las semifinales luego de que se impusieron 3-0 en el capítulo de ida.

¿Cuándo son las semifinales de la Liga MX Femenil?

Las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil se celebrarán entre el 9 y 13 de diciembre. La Liguilla se pondrá en pausa debido a la Fecha FIFA, en la que la Selección Mexicana buscará su boleto al Mundial Femenil de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Además de Chivas, Pumas también tiene ya su boleto a las semifinales del torneo. Las felinas llegaron por primera vez a dicha fase del campeonato tras golear 5-0 a Tigres en el cotejo de vuelta, para imponerse 7-3 en la pizarra global.

EVG