América golea al Toluca en el Estadio Azteca y está cerca de las semifinales de la Liga MX

El América arrancó la Liguilla del futbol mexicano femenil con el pie derecho al golear 3-0 en el Estadio Azteca al Toluca para estar más cerca de instaurarse en las semifinales de la Fiesta Grande del balompié nacional.

El equipo de Ángel Villacampa no tardó en ponerse arriba en el marcador. Fue al minuto 6 de juego cuando Scarlett Camberos apareció por la banda izquierda y mandó un servicio al corazón del área, donde apareció Isa Haas para mandar al fondo de las redes la pelota, aunque su anotación fue contada como autogol por parte de Mitsy Ramírez.

Las locales se fueron con la ventaja en el marcador al medio tiempo y en los primeros minutos de la parte complementaria aprovecharon las desatenciones de la zaga defensiva del Toluca para marcar dos goles más y con ello sentenciar el juego a casi 30 minutos del final.

Irene Guerrero volvió a la actividad con el cuadro azulcrema y al inicio de la parte complementaria ingresó al terreno de juego en lugar de Alexa Soto. La española le dio aún más estabilidad al mediocampo de las Águilas para no sufrir un gol en contra en el compromiso.

Jana Gutiérrez fue la encargada de marcar el segundo tanto de las locales. La lateral mexicana se levantó dentro del área para rematar de cabeza y darle la dirección correcta al balón para que terminará dentro de las redes tras un gran cobro de tiro de esquina de Montse Saldivar.

El tercer tanto llegó al minuto 59 de tiempo corrido. El América tuvo una pena máxima en el compromiso y fue Irene Guerrero la encargada de cobrar el penalti. La española disparó al lado derecho de la guardameta del Toluca, aunque la cancerbera logró tocar la esférica, se le escapó de las manos y terminó dentro de su portería.

América es uno de los equipos favoritos para llegar a la final del torneo local. Las azulcremas solo sufrieron una derrota en la campaña regular y fue ante el Monterrey, el otro equipo que también luce como candidato para pelear por el título de la Liga MX Femenil en unas semanas.

El compromiso de vuelta será el domingo 15 de noviembre en la cancha del Estadio Nemesio Diez, para conocer al equipo que avanzará a las semifinales del torneo local. Las Diablas necesitan ganar por ventaja de cuatro tantos para poder eliminar a las azulcremas.

DCO