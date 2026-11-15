Inglaterra derrota a España de visita y termina con su invicto de 43 juegos; resumen y goles

Inglaterra se queda con la victoria. El Estadio Metropolitano vivió un intenso encuentro entre España e Inglaterra, compromiso que terminó ganando el cuadro de los Tres Leones por marcador de 3-2 y con ello le quitan el invicto a La Roja de 43 juegos sin conocer la derrota.

El primer tiempo en Madrid fue muy parejo entre ambas escuadras que buscaron por todos lados abrir el marcador del partido, pero fue hasta el descuento cuando Pau Cubarsí se equivocó dentro del área y derribó a Harry Kane. El actual Balón de Oro fue el encargado de patear la pena máxima para poner arriba a los ingleses.

Ni en el Barça defendemos los córners tan mal pero que es esto qjjwjdjdjdn pic.twitter.com/Nwilzn5xEM — nenn (fan) (@FCB_nenn) November 15, 2026

La campeona del mundo salió a la parte complementaria con tres cambios en su esquema, Fermín López, Pedri y Dean Huijsen, quienes entraron para buscar el empate, aunque el plan le salió contraproducente a Luis de la Fuente.

Al minuto 53 de juego, los Tres Leones aprovecharon la altura de sus delanteros en un tiro de esquina. Declan Rice mandó el balón al corazón del área donde apareció Ezri Konsa para rematar sin marca y conseguir la ventaja a favor de la visita.

El golpe que puso a España contra las cuerdas llegó al 57′ de juego, cuando Jude Bellingham mandó un servicio entre línea y Ben White definió solo dentro de los 16.50 entre las piernas de Unai Simón para poner 3-0 el marcador a favor de Inglaterra, un tablero que parecía complicado para la campeona del mundo.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 TREMENDA DOBLE ATAJADA DE JAMES TRAFFORD



EL PORTERO SOSTIENE LA VICTORIA DE INGLATERRA ANTE ESPAÑA 🛡️



pic.twitter.com/0fQPAWGLic — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) November 15, 2026

El momento que cambió el ánimo de los españoles en el partido llegó al minuto 65, cuando Lamine Yamal presionó a la defensa rival y logró quitarles el balón. El delantero del Barcelona quedó solo frente a James Trafford, pero Elliot Anderson derribó al dorsal ‘10′, cediendo un penalti para los españoles. Mikel Oyarzabal lo convirtió por gol.

Diez minutos más tarde, Pedri apareció para recuperar la esférica en el ecuador del campo, Fermín López habilitó a Lamine Yamal por la banda derecha y el jugador de 19 años mandó un servicio raso al recién ingresado Nico Williams que definió al primer poste para poner a España a un gol del empate.

El resto del encuentro fue para los españoles que no dejaron de apretar a los ingleses y de mandar centros al área del Equipo De la Rosa. Sin embargo, La Roja no tenía esperado que James Trafford se convirtiera en un muro inquebrantable, ya que el arquero inglés tuvo dos intervenciones para evitar el tanto de los locales.

Inglaterra se queda con el primer lugar del Grupo 3 de cara a la fase de eliminación directa, por su parte España avanza como segundo puesto y podrían enfrentar a una escuadra más complicada en la siguiente ronda.

DCO