La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.
Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad y la justicia en Ayotzinapa.
No obstante, día con día se registran movilizaciones más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.
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Este sábado 21 de noviembre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.
Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), para este sábado 21 de noviembre no se prevén marchas, pero sí cuatro concentraciones y una cita.
Concentraciones
- ABRIENDO JAULAS Y MENTES: Se concentrarán en Zoológico de San Juan de Aragón (Av. José Loreto Fabela y Av. 510, Col. San Juan de Aragón, Alc. Gustavo A. Madero) a las 11:30. (Nota: Acción artística contra el cautiverio animal; aforo estimado de 30 personas).
- OLLIN KOATL: Se concentrarán en Embajada de Honduras (Alfonso Reyes No. 220, Col. Hipódromo Condesa, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00. (Nota: Exigen cumplimiento de sentencias de la Corte IDH y cese de hostigamiento a comunidades garífunas; aforo estimado de 35 personas).
- COMUNERAS Y COMUNEROS DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA: Se concentrarán en Suprema Corte de Justicia de la Nación (Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 16:00. (Nota: Conversatorio por el 104.º aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón y proyección/charla a las 18:30 hrs.; aforo estimado de 50 personas).
- ANONYMOUS FOR THE VOICELESS CIUDAD DE MÉXICO: Se concentrarán en Pasaje Peatonal Francisco I. Madero (Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 17:00. (Nota: Evento informativo “Cubo de la Verdad”; aforo estimado de 20 personas).
Citas Agendadas
- VECINOS DE PRADO Y FLORESTA COYOACÁN: Se concentrarán en Av. División del Norte y Rancho El Vergel (Col. Prados Coapa 1 Sección, Alc. Tlalpan) a las 08:00. (Nota: En contra de construcción de viviendas del conjunto INVI; aforo estimado de 20 personas).
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