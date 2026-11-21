La confrontación política entre la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y la diputada local morenista Diana Sánchez Barrios escaló ayer en el Congreso de la Ciudad de México, donde una serie de enfrentamientos entre simpatizantes de ambas funcionarias provocó la interrupción de la comparecencia de la edil, programada para revisar el ejercicio presupuestal de la demarcación y las necesidades financieras para 2027.

Desde antes del inicio de la reunión en la Comisión de Presupuesto, simpatizantes de Rojo de la Vega y grupos que acompañaban a Sánchez Barrios protagonizaron enfrentamientos al exterior del inmueble de Donceles y Allende, al lanzarse objetos, empujones y agresiones físicas. La confrontación también alcanzó el interior del recinto legislativo.

De acuerdo con la alcaldesa, 25 personas heridas, entre vecinos y colaboradores de su administración, resultaron heridos, por lo que más tarde los acompañó a la Fiscalía capitalina para presentar las denuncias correspondientes.

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Personas al exterior del Congreso ı Foto: Especial

Durante la reunión, Rojo de la Vega reprochó la falta de condiciones de seguridad y responsabilizó directamente a la legisladora de Morena por la presencia de “acarreados” y “delincuentes” que agredieron a quienes acudieron a respaldarla, y aseguró que había solicitado la intervención de la Policía capitalina ante las agresiones registradas en las inmediaciones del Congreso. Además, reprochó que la presidenta del recinto debió garantizar las condiciones de seguridad para que pudiera llevar a cabo su comparecencia: “Corrieron a toda nuestra gente a golpes, encapuchados, plenamente identificados como gente de la diputada de Morena, Diana Sánchez Barrios”.

Acto seguido, la alcaldesa postulada por PAN, PRI y PRD se dirigió a la salida de la sala en donde comparecía, mientras varios diputados gritaron “No estás sola”; sin embargo, la legisladora guinda la siguió y agredió a la legisladora del PRI, Tania Larios, mientras gritaba “rateros, ladrones” a la titular de la Cuauhtémoc, además de empujar a otros legisladores.

“Ni porque su grupo parlamentario la intentó calmar, como se aprecia en el video. Le jaló los pelos y golpeó a Tania Larios. Esto es Morena. Violentos, intolerantes”, señaló Rojo de la Vega.

Por su parte, Sánchez Barrios denunció que, previo a su ingreso, fue rodeada, intimidada y agredida física y verbalmente con insultos transfóbicos por un grupo de golpeadores que atribuyó a la alcaldesa, y anunció medidas legales en su contra.

Sánchez Barrios reclama a la edil, ayer ı Foto: Especial

Más tarde, Rojo de la Vega escaló la confrontación, al responder a mensajes en redes sociales de César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, quien dijo que le daba “flojera” tener que desmentir el zafarrancho “de quien no le gusta comparecer ante los diputados” y rechazó que exista un complot en contra de la edil, quien le respondió al funcionario: “Eres un impresentable”.

Por su parte, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, acusó que detrás de los hechos violentos pudo existir una operación política para desviar la atención de los cuestionamientos sobre su administración y el ejercicio del gasto público.