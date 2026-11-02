GAM celebra sus tradiciones con fiestas, desfiles y actividades familiares

Janecarlo Lozano, alcalde de Gustavo A. Madero, repartió pan de muerto a familias durante los festejos del Día de Muertos.

Las calles, plazas y espacios públicos de la alcaldía Gustavo A. Madero, gobernada por Janecarlo Lozano, se llenaron de disfraces, música, pan de muerto y dulces durante las festividades por el Día de Muertos, una celebración que reunió a miles de familias en distintas colonias de la demarcación, donde las tradiciones mexicanas encontraron nuevamente un espacio para la convivencia.

El gobierno de la demarcación organizó diversas actividades que comenzaron en los recién inaugurados camellones de Avenida 314, en la colonia Nueva Atzacoalco, y Avenida Victoria, en Gertrudis Sánchez, donde el alcalde Janecarlo Lozano entregó personalmente el tradicional pan de muerto a las familias que acudieron a celebrar.

Gracias a la renovación de los espacios y la instalación de luminaria, las plazuelas de estos camellones se convirtieron en puntos de encuentro para niñas y niños que aprovecharon las nuevas instalaciones para jugar y convivir.

La celebración también llegó a más de 50 colonias donde, como parte de la tradicional petición de calaverita, equipos de toda la Alcaldía se desplegaron desde Cuchilla del Tesoro hasta Cuautepec, para repartir dulces y compartir con las niñas y los niños una de las costumbres más esperadas de estas fechas.

En Cuautepec, la fiesta alcanzó una de sus mayores expresiones con un desfile que congregó a más de 20 mil participantes con carros alegóricos, espectáculos a caballo, disfraces y música que acompañaron el recorrido hasta Cuautepec Barrio Alto, donde miles de familias salieron a las calles para disfrutar del paso de los contingentes y recibir dulces.

La agenda cultural tuvo también como sede el Centro Cultural Futurama, donde destacaron el Halloween de perritos, con pasarela y caminata nocturna de mascotas, así como la Casa del Terror, que ofreció recorridos por las instalaciones acompañados de relatos y cuentos de miedo, así como proyecciones de cortometrajes en las salas de cine.

Mientras las familias participaban en las celebraciones, la Alcaldía puso en marcha el Operativo Fieles Difuntos 2026 en los 11 panteones de Gustavo A. Madero, donde asistió personal de Protección Civil, Jurídico, Limpia y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre otras áreas.

El dispositivo tuvo como objetivo mantener el orden, atender cualquier emergencia y salvaguardar la integridad de quienes acudieron a visitar a sus seres queridos durante estas fechas.

Así, entre el pan de muerto, las calaveritas, los desfiles y las visitas a los panteones, la demarcación celebró estas tradiciones con una amplia participación de las familias maderenses, en una jornada que transcurrió en orden gracias al despliegue de personal operativo y de seguridad en toda la demarcación.

am