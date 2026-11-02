IECM pide más de 2 mil mdp para elecciones de 2027

El IECM logró la recertificación internacional de la Norma ISO Electoral.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) proyectó un presupuesto de dos mil 707 millones 887 mil 14 pesos para las elecciones del 2027; del total, poco más del 30 por ciento, equivalen a 838 millones 146 mil 533 pesos, están destinados al financiamiento público de los partidos políticos y sus gastos de campaña.

El monto fue aprobado por el Consejo General del organismo como parte de su proyecto de Presupuesto de Egresos para el próximo ejercicio fiscal, que deberá ser enviado a la Jefatura de Gobierno y a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) para su consideración en el presupuesto capitalino.

De los 838 millones de pesos destinados a las fuerzas políticas, 627 millones 355 mil 188 pesos serán para sus actividades ordinarias; 18 millones 820 mil 656 pesos, para actividades específicas, y 191 millones 970 mil 689 pesos, para gastos de campaña.

IECM aprueba convocatoria; alista elecciones que se celebrarán en junio de 2027. ı Foto: IECM

Para la organización de las elecciones locales de 2027, el IECM contempla 622 millones 31 mil 138 pesos. A esta cantidad se suman mil 204 millones 998 mil 653 pesos para la operación ordinaria del organismo durante el año.

El proyecto también incluye recursos para los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana previstos para 2028: 16 millones 804 mil 514 pesos para actividades preparatorias de la elección de cargos del Poder Judicial y 25 millones 431 mil 368 pesos para la Consulta de Presupuesto Participativo.

El organismo electoral señaló que su política de gasto estará orientada a garantizar el cumplimiento de sus atribuciones, bajo principios de austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

La propuesta contempla, además, el financiamiento público y las prerrogativas de los partidos, así como acciones de educación cívica, construcción de ciudadanía y promoción de los derechos político-electorales.

El #IECM aprobó su Programa Operativo Anual y proyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2027.https://t.co/kXZxkjK4ws pic.twitter.com/0VSxL6IPzG — IECM (@iecm) November 2, 2026

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LMCT