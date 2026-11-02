IMPI apunta a bodegas, aduanas y establecimientos contra la piratería

Con el objetivo de afectar las cadenas de distribución de mercancía pirata, principalmente en la última milla, y reducir su presencia en el mercado informal, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) concentrará sus operativos en aduanas, bodegas y establecimientos comerciales, donde el decomiso de productos genera un mayor impacto económico, aseguró Vidal Llerenas Morales, director general del organismo.

En entrevista con La Razón, el funcionario señaló que, entre septiembre y octubre, el instituto realizó 38 operativos en los que aseguró más de ocho millones de productos apócrifos, cuyo valor estimado asciende a mil millones de pesos. Explicó que la estrategia no se limitará a intervenir establecimientos comerciales, sino que buscará actuar en los espacios donde se concentra la mercancía antes de su distribución final.

“¿Qué queremos? Hacer acciones de distintos tipos: enfocarnos más en aduanas y bodegas donde podamos decomisar más para impactar en el mercado, pero también hacerlo en otros establecimientos para que se sepa que hay una probabilidad de que pueda haber un operativo”, indicó el funcionario.

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El Dato: La Concamin destacó que los esfuerzos del IMPI, en los últimos meses, rindieron frutos para que EU retirara a México de la lista de vigilancia especial de la Sección 301.

A la par de las acciones físicas, el IMPI trabaja en conjunto con instituciones y empresas para combatir el comercio ilegal en el entorno digital. En ese sentido, Llerenas Morales resaltó la reciente firma de la “Declaración de Principios de las Plataformas Digitales en favor de la Propiedad Intelectual”, mediante la cual compañías como AliExpress, Amazon, Sears, Coppel, Mercado Libre, Walmart y el Servicio Postal Mexicano se comprometieron a fortalecer sus acciones preventivas.

“Hicimos un compromiso con las plataformas que firmaron para que realicen acciones de combate a la piratería, que sí realizan; hay acciones preventivas que realizan, pero que tienen que fortalecer. Nosotros les vamos a ayudar a que las fortalezcan y también vamos a tener mecanismos más ágiles de comunicación para decirles: no habíamos detectado esto. Una empresa nos ha dicho que aquí se está vendiendo producto ilegal. Baja esta venta”.

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Destacó que en lo que va del año, el IMPI bajó 329 sitios web de streaming que infringen los derechos de propiedad intelectual; el éxito de los operativos es porque se trabaja con la industria, “la inteligencia proviene de quien se ve afectado y nos da elementos”, comentó.

También, el combate a la piratería se ha centrado en videojuegos. Recientemente el instituto realizó un operativo importante en la Plaza de la Computación en la Ciudad de México: videojuegos que se almacenaban en dispositivos USB y se pudo identificar que no eran legales, se aseguraron y se logró deshabilitar cuatro enlaces web donde se ofertaban este tipo de productos.

“Pudimos identificar el carácter de que no eran legales, se pudieron asegurar y posteriormente destruir; ya bajamos cuatro páginas de videojuegos. Ahí hay venta, se tiene que hacer físicamente en el lugar donde se vende la mercancía y se tiene que hacer, en el caso de los videojuegos, en línea. Una buena parte de la violación de los derechos sobre propiedad industrial está en línea. Tenemos que ser muy duros para impedir, en esta vía, la venta”, indicó el titular del instituto.

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Agregó que también de forma digital se encuentra la venta de medicamentos apócrifos y se analiza cómo dar de baja sitios web que ofrecen mercancía de este tipo, aunque la Declaración de Principios que se firmó con compañías que tienen marketplace servirá para combatir esta problemática.

Vidal Llerenas aclaró que el instituto no tiene facultades para realizar operativos en la venta de medicamentos legítimos que han sido robados al Sector Salud, ya que son productos originales y por ende no existe una infracción a los derechos de propiedad industrial o de marca; además, este tipo de operativos los realiza la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Aunque el instituto que dirige sí puede actuar en el decomiso de medicamentos cuando se presenta una violación a la propiedad industrial; por ejemplo, cuando se comercializa un producto falsificado utilizando una marca registrada que no le corresponde.

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“Cofepris y otras instancias ya han hecho operativos con el fin propio de evitar que se dañe a la salud o que pueden tener que ver con contrabando; de manera paralela a lo que nosotros estamos haciendo”, indicó.

Sostuvo que hasta el momento el IMPI no ha realizado operativos conjuntos con el organismo de salud, pero ya se están planeando porque la industria farmacéutica se ha acercado y ha aportado información.

“Sí, estamos planeando y lo vamos a hacer ya, lo tenemos programado y que con el tema de propiedad industrial también hagamos operativos de aseguramiento de mercancía que es pirata. Estamos en eso. Nos interesa mucho, es por supuesto una prioridad. Y aunque insisto, Cofepris con otras autoridades lo hace, nosotros también queremos atenderlo por esta vía”, puntualizó.