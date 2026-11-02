Mercado Pago y Chubb lanzan seguros para pequeños negocios ante robos y daños

En México, al menos una de cada cuatro pequeñas y medianas empresas ha sido víctima de algún delito, en donde las consecuencias representan costos promedio cercanos a 100 mil pesos; no obstante, más del 80 por ciento de estos negocios opera sin un seguro, señaló Mercado Pago.

En entrevista con La Razón, Alessandro Labelli, director de Seguros de Mercado Pago, explicó que la falta de protección financiera entre los pequeños comercios representa una oportunidad para ampliar el acceso a productos de aseguramiento, particularmente, entre negocios que tradicionalmente han quedado fuera de los canales de distribución de las aseguradoras y las instituciones bancarias.

“Es un impacto muy fuerte en la economía de los pequeños y medianos comercios. Por ende, hemos buscado desarrollar un producto de seguros que atendiera los principales riesgos que nos contaron que sufren los comercios y buscamos una aseguradora que pudiera acompañarnos en la cocreación de este seguro de comercio”, destacó.

El Dato: La iniciativa de protección de Mercado Pago ya se encuentra disponible en Brasil y ahora en México, y la alianza con Chubb es de alcance regional.

Ante este panorama, la plataforma financiera estableció una alianza con Chubb para ofrecer seguros dirigidos a cuatro segmentos de negocios: establecimientos físicos, emprendedores que comercializan productos por Internet, puestos de comida y prestadores de servicios. Las coberturas incluyen robo de mercancías y equipos, incendios, daños materiales y responsabilidad civil.

En este sentido, refirió que los principales obstáculos para ampliar el aseguramiento entre los pequeños negocios es que este segmento ha sido poco atendido por los canales tradicionales, como los agentes de seguros y las instituciones financieras.

100 Funcionalidades tiene el agente de IA llamado Mago

“Con estos cuatro segmentos nos dimos a la tarea de armar las coberturas, encontrar las sumas aseguradas que más hacían sentido para estas actividades”, indicó el directivo.

A diferencia de otros esquemas de contratación, la propuesta de Mercado Pago permite adquirir el seguro directamente desde su aplicación, ya sea con pagos mensuales con cargo a tarjetas bancarias o por los recursos tras las ventas del propio negocio; además, las pólizas tienen una vigencia anual, aunque pueden cancelarse sin un plazo forzoso de permanencia.

Explicó que las necesidades de un comercio con local, uno ambulante o un contratista son distintas, y en ese sentido, se buscó entender las diferencias para así ofrecer las coberturas que “más se acerquen a las necesidades reales” y por ello, en la experiencia de contratación se realizó una pregunta para que el cliente confirme la dimensión de su local o del lugar donde tiene su mercancía y con base en esa información se desarrollaron tres planes distintos con diversas sumas aseguradas.

950 Mil empresas usaron Mercado Pago en 2025

El costo más bajo se ubica en 55 pesos pesos al mes, “por el otro lado del espectro, tampoco nos vamos a miles de pesos, buscamos ser muy competitivos con nuestros productos y llegar hasta 350 pesos mensuales”; sobre el monto máximo de cobertura sostuvo que depende del riesgo.

“Hay ciertas coberturas, no todas las coberturas tienen el mismo monto, hay algunas que son más bajas y otras que son más altas. Fuimos jugando un poco con las necesidades del comercio y también con la disponibilidad de la aseguradora para encontrar un punto medio”, acotó Alessandro Labelli.

Además de las coberturas por daños y robos, el seguro incluye servicios de asistencia para atender emergencias como reparaciones eléctricas, revisión de instalaciones de gas y servicios de cerrajería. De acuerdo con el directivo, estas prestaciones buscan que los pequeños negocios puedan utilizar algunos beneficios de su póliza sin necesidad de que ocurra un siniestro.

Respecto a las condiciones de contratación, Labelli explicó que la mayoría de las coberturas no contempla deducibles, aunque algunas sí establecen, pero menor a 10 por ciento. Asimismo, precisó que existen protecciones limitadas por número de eventos y otras por suma asegurada, por lo que determinados beneficios pueden agotarse antes de que concluya la vigencia anual de la póliza, pero toda la información viene en los términos y condiciones.

El Tip: El seguro ya se encuentra disponible en la plataforma digital de Mercado Pago en la sección de seguros y garantías.

Otra de las características del producto es la incorporación de Inteligencia Artificial (IA) para facilitar los procesos de contratación y reclamación, es a través de Mago, el asistente virtual de Mercado Pago, que los usuarios podrán consultar las condiciones de su seguro, reportar siniestros y proporcionar fotografías o videos de los daños.

“Usamos la IA para acompañar el proceso de venta y luego para acompañar el proceso de reclamos. Al principio buscamos que sea fácil para el usuario reportar los hechos con una conversación sin ningún formulario o sin ninguna pregunta cerrada”, agregó.

Comentó que el usuario narra a la IA qué sucedió, ésta realiza un resumen con la descripción de los hechos, analiza los videos o fotografías que sean necesarias y lo entrega a Chubb, de esa forma se aceleran los tiempos de resolución del reclamo; además, si los clientes tienen dudas pueden consultar al agente, mientras que la aseguradora analiza y determina los daños para tener una respuesta rápida.