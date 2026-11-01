¿Cuándo empieza y cuándo termina El Buen Fin 2026? Comercios participantes y Sorteo SAT

Este 2026 El Buen Fin busca impulsar las ventas en los comercios mediante promociones disponibles; además, las compras realizadas podrán participar en el Sorteo El Buen Fin.

El Buen Fin 2026 comenzará el viernes 13 de noviembre y concluirá el miércoles 17 de noviembre, por lo que las y los consumidores podrán aprovechar las ofertas que se tendrán disponibles en tiendas físicas y en línea.

Este programa de ofertas es una iniciativa de colaboración público-privada, con la finalidad de apoyar la economía familiar, incentivar la actividad del mercado interno y acrecentar el comercio formal.

Por medio de la página oficial de El Buen Fin, las y los consumidores puede conocer los comercios que se encuentran activos de manera oficial, pues este 2026 se incluyen tanto empresas grandes como micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).

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Sorteo Buen Fin 2026

El Sorteo Buen Fin está a cargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y este busca promoever la formalidad, incentivar el uso de medios de pago electrónicos y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Las empresas que deseen participar en El Buen Fin deben registrar sus comercios a más tardar el jueves 12 de noviembre, con la finalidad de ganar hasta 260 mil pesos en cado del premio mayor, o uno de los 4 mil 987 premios de 20 mil pesos que se tendrán disponibles.

En cuanto a los tarjetahabientes, para poder participar deben realizar compras durante El Buen Fin en los comercios registados, pagar con tarjetas de crédito o débito de las instituciones bancarias participantes, y realizar compras de 250 pesos o más.

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Quienes cumplan con los requisitos podrán ganar hasta 250 mil pesos en caso del premio mayor, o uno de los 321 mil 260 premios de entre 500 y 20 mil pesos que se entregarán.

El sorteo se realizará el 4 de diciembre del 2026 a las 12:00 horas en las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria, ubicadas en Avenida Hidalgo número 77, colonia Guerrero, 06300, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La publicación de los resultados se realizará el 7 de diciembre del 2026 mediante listados de las y los tarjetahabientes y comercios ganadores serán publicados en el minisitio electrónico del Sorteo El Buen Fin 2026, que será localizado en los portales oficiales.

#ComunicadoSAT



El SAT invita a las y los consumidores y comercios a participar en la edición 14 del Sorteo El Buen Fin, que repartirá una bolsa de 500 millones de pesos en premios.



💳 Las personas consumidoras podrán participar al realizar compras desde $250 con tarjetas de… pic.twitter.com/fpOeul8D9B — SATMX (@SATMX) October 28, 2026

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