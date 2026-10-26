Profeco presenta micrositio de apoyo para las personas ante el próximo Buen Fin

Con el objetivo de brindar información necesaria que permita a las personas realizar un consumo responsable, razonado y seguro durante la próxima edición de El Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pone a disposición el sitio web https://elbuenfin.profeco.gob.mx/, en el cual se puede comparar los precios de los artículos de interés, dio a conocer Iván Escalante Ruiz, titular de la institución.

Durante su intervención en la conferencia Mañanera del Pueblo, que encabeza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el servidor público explicó que la Procuraduría lleva a cabo diferentes acciones en apoyo de las y los consumidores, como el monitoreo de precios en 30 ciudades, que desde el pasado 17 de septiembre aplica en coordinación con la Secretaría de Economía a más de 490 electrodomésticos, línea blanca y productos que más se consumen durante la campaña comercial.

Además, agregó, las personas consumidoras pueden acceder al simulador de pagos a meses con financiamiento, con el Costo Anual Total (CAT) de su tarjeta bancaria o comercial, para que calculen cuánto pagarían en total en cada plazo.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

En cuanto al seguimiento a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio del Diésel, el procurador anunció que 9 mil 033 estaciones de servicio (87.9%) ya venden el litro del diésel en $27.00 o menos, y el precio promedio nacional, al 23 de octubre, fue de $26.98 pesos.

Añadió que, del 13 al 19 de octubre, el precio más justo se ubicó en Gasolinero Huehuetoca, de grupo Pemex, en Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, que lo vendió en $26.89 por litro. El precio más caro fue de $28.29, en Servicios Ecológicos Mar Caribe, de Fullgas, en Cancún, Quintana Roo.

“Consulten el mapa virtual, https://alertas.gob.mx/estaciones, en el que ya está incluida la capa de precios de la gasolina Premium, además de la regular y diésel; esto para que todas y todos tengan la información de los tres hidrocarburos que se venden en las estaciones de servicio”, comentó.

Canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic)

Respecto a los precios de los 24 productos que conforman la canasta Pacic, que no deben costar más de $910.00 pesos en conjunto, Escalante Ruiz dijo que, del 12 al 16 de octubre, el precio más bajo fue de $750.00, en Bodega Aurrera 11 Sur, en Puebla, Puebla. Por el contrario, Ley La Paz 1079, en La Paz, Baja California Sur, presentó el más caro de $918.50 pesos.

En cuanto a la revisión de precios en tres ciudades expuso que se aplicó en alcaldía Coyoacán, en Ciudad de México; Aguascalientes, Aguascalientes; y Cancún, Quintana Roo, resaltando que, en todas, el precio máximo no rebasó el acordado.

“Un reconocimiento a todas las empresas que venden la canasta Pacic, porque el 93% de ellas cumple teniéndola en venta con precio inferior a $910.00”, añadió.

Para orientar a la población sobre en qué cadena comercial con cobertura nacional se ofertan los precios más justos de estos productos, el procurador presentó el mapa de calor donde los precios mínimos se indican en color verde, los intermedios en amarillo y los máximos en rojo. Mencionó que esta información se publica mensualmente.

Para concluir su participación, Escalante Ruiz detalló que, del 19 al 22 de octubre, la herramienta Quién es Quién en los Precios realizó un levantamiento especial de diversas variedades y presentaciones de pan de muerto con azúcar, por pieza. La recopilación de precios de la presentación individual (80 a 100 g) y familiar (800 g a 1 kg) se llevó a cabo en supermercados, panaderías tradicionales y de cadena.

En el caso del pan individual, su precio promedio fue de $20.00 por pieza; en supermercados el mínimo fue de $14.30 y el máximo de $25.43. En panadería tradicional se ubicó desde $19.04 y en cadena desde $24.17.

El tamaño familiar registró un precio promedio de $123.90 por pieza. En supermercados se halló entre $108.00 mínimo y $211.33 máximo, mientras que en panadería tradicional se encontró en $120.00 y en las de cadena, en $165.00.

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