Prevén que El Buen Fin deje una derrama económica de 235 mil millones de pesos

La próxima edición de El Buen Fin, del 13 al 17 de noviembre, dejará una derrama económica de alrededor de 235 mil millones de pesos, un crecimiento de 7.3 por ciento en comparación con los 219 mil millones de pesos que se obtuvieron el año pasado; además, este flujo comercial beneficiará a 5.2 millones de unidades económicas de comercio, servicios y turismo, estimó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco Servytur).

“Hay una estimación para el 2026 por parte de la Confederación de una derrama económica nacional de aproximadamente 235 mil millones de pesos. Esto representa un incremento proyectado de 7.3 por ciento respecto de la cifra que se estimó en 2025”, indicó Octavio de la Torre Steffano, presidente del organismo empresarial, en conferencia de prensa.

El representante sectorial sostuvo que el canal físico continuará siendo el pilar principal de las ventas, concentrará alrededor de 79 por ciento del total con 186 mil millones de pesos, mientras que el comercio electrónico reafirma su consolidación en el mercado al aportar 21 por ciento, lo que equivale a 49 mil millones de pesos.

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De la Torre agregó que se tiene una expectativa de los productos que serán adquiridos por los consumidores: moda, 38 por ciento; electrónicos, 30 por ciento, belleza y cuidado personal, 27 por ciento; electrodomésticos, 24 por ciento; celulares, 21 por ciento.

Además, Andrea Hernández, titular de la Unidad de Servicios Tributarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) destacó que para incentivar la formalidad y el uso de medios de pago electrónicos como tarjetas de crédito o débito realizará el tradicional sorteo con una bolsa de 500 millones de pesos, de los cuales, 400 millones de pesos serán repartidos entre las personas consumidoras y el resto entre los comercios participantes.

“El SAT invita a los micro y pequeños comercios a sumarse al Buen Fin 2026, aprovechando las ventajas de la formalidad y descubrir que cumplir también abre oportunidades para crecer, que cuando los negocios se fortalecen, gana la economía, ganamos todas y todos”, indicó la funcionaria.

Por otra parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) agregó que para proteger los derechos de los consumidores, se desplegará un operativo que contará con más de mil personas en todo el país que estarán distribuidas en 169 módulos fijos y más de 350 brigadas itinerantes destinadas a brindar orientación oportuna y resolver controversias.

Además, el monitoreo se extenderá al entorno digital mediante la vigilancia de tiendas en línea y redes sociales para detectar y atender posibles abusos o reportes en tiempo real.

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FGR