Hutchison Ports fortalece la prevención del cáncer de mama en México

Hutchison Ports impulsa acciones de prevención y detección oportuna del cáncer de mama en sus terminales de México, como parte del Mes de Sensibilización sobre esta enfermedad. A través de la campaña Pink Container, que este año lleva el lema “Que senos de cuidarnos”, la compañía desarrolla actividades durante octubre y noviembre dirigidas a sus colaboradores y familiares.

Jorge Magno Lecona Ruiz, director de Hutchison Ports de América Latina y el Caribe, destacó que el bienestar de los trabajadores y sus familias forma parte de la responsabilidad de la empresa. Explicó que la iniciativa busca generar conciencia sobre la importancia de prevenir y detectar oportunamente el cáncer de mama, además de extender una cultura de cuidado de la salud hacia los hogares y las comunidades donde opera la compañía.

En Veracruz, Hutchison Ports ICAVE realizó el 24 de octubre la tercera edición de su Carrera Conmemorativa contra el Cáncer de Mama, bajo el concepto “Cada paso cuenta”. La actividad tuvo lugar en Foro Boca, en Boca del Río, con la participación de aproximadamente 180 colaboradores y familiares, quienes recorrieron dos kilómetros. Al encuentro asistieron Javier Rodríguez Miranda, gerente general de Hutchison Ports ICAVE, y Jorge Magno Lecona Ruiz.

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Como parte de su colaboración con organizaciones civiles, ICAVE también contempla participar en la sexta Gran Carrera Mixta contra el Cáncer de Mama, organizada por Mujeres Apoyando Mujeres (MAM). El evento, previsto en la Macro Plaza de Veracruz, se reprogramó para noviembre y todavía no cuenta con una fecha confirmada. Se estima que reunirá a 2,000 personas en una carrera de cinco kilómetros y una caminata de tres kilómetros.

En Lázaro Cárdenas, Michoacán, Hutchison Ports LCT llevó a cabo el 19 de octubre la jornada “Juntas somos más fuertes”, con alrededor de 100 colaboradoras. El programa incluyó una conferencia médica sobre prevención y detección temprana, así como una dinámica de integración mediante un arreglo floral colectivo en el que las participantes compartieron mensajes de fortaleza y acompañamiento.

En Hidalgo, Hutchison Ports TILH organizó el 16 de octubre la segunda edición de su Carrera contra el Cáncer de Mama, dirigida a trabajadores y familiares. La jornada incorporó una conferencia sobre factores de riesgo, signos de alerta, métodos de detección y autocuidado, con el objetivo de reforzar la información preventiva entre la comunidad de la Terminal Intermodal Logística de Hidalgo.

En Manzanillo, Hutchison Ports TIMSA programó para el 23 de octubre la actividad “Informarnos también es cuidarnos”, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La iniciativa, dirigida a trabajadoras y familiares, contempló una plática informativa sobre prevención y detección oportuna, además de actividades de convivencia para favorecer la participación y el intercambio de conocimientos sobre salud.

Por su parte, Hutchison Ports EIT y Hutchison Ports ECV entregaron en Ensenada, Baja California, 25 certificados para mastografías a colaboradoras mayores de 40 años, con la finalidad de facilitar su acceso a estudios de detección. Ambas terminales también programaron una carrera recreativa familiar de cinco kilómetros para el 7 de noviembre, en las instalaciones de Ensenada Cruiseport Village, con un límite de 200 participantes.

La campaña Pink Container integra información médica, actividades deportivas y medidas para facilitar la detección oportuna, con iniciativas adaptadas a las características de cada unidad de negocio. Con estas acciones, Hutchison Ports busca promover una cultura de prevención y brindar a sus colaboradores y familias información que contribuya a tomar decisiones oportunas sobre su salud.

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