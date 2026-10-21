Hutchison Ports impulsa acciones de apoyo educativo y ambiental en el Bachilleres de Petacalco

Las terminales Hutchison Ports LCT y Hutchison Ports LCMT realizaron una jornada de apoyo educativo y ambiental en el Colegio de Bachilleres Plantel 35 de Petacalco, Guerrero, comunidad ubicada en la zona de influencia de sus operaciones portuarias en Lázaro Cárdenas. Las actividades incluyeron la entrega de mobiliario para el comedor escolar y la plantación de 40 árboles, como parte del programa global Dock School.

La jornada reunió a aproximadamente 150 personas, entre colaboradores de ambas terminales, estudiantes y especialistas ambientales. También participaron Miler Cruz Cal y Mayor, director del Plantel 35 de Petacalco; Yadira Vargas Salamanca, comisaria municipal de Petacalco, así como representantes de las áreas de Administración de Personal e Ingeniería de Hutchison Ports.

Como parte de las acciones de apoyo a la infraestructura educativa, la compañía entregó mobiliario para el comedor escolar, con el propósito de ampliar la capacidad del espacio y ofrecer mejores condiciones para la alimentación y convivencia de los estudiantes. La entrega se formalizó mediante un corte de listón en el que participaron autoridades escolares y representantes de la empresa.

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En materia ambiental, las actividades incluyeron la plantación de 40 árboles de parota y caoba en las instalaciones del plantel. La iniciativa contó con el apoyo de la asociación civil Laguna Costera El Caimán A.C., especializada en conservación ambiental y con la que Hutchison Ports mantiene una alianza de colaboración.

Durante la jornada, especialistas compartieron con los estudiantes conocimientos sobre técnicas de plantación y cuidado de los árboles, con el objetivo de fomentar la conservación de las áreas verdes de la institución.

Elizabeth Grosso González, jefa de Relaciones Públicas Corporativas de Hutchison Ports en México, señaló que la educación forma parte de las prioridades sociales de la compañía. “Para Hutchison Ports, la educación es una prioridad de nuestro compromiso social. A través de Dock School buscamos colaborar con las comunidades escolares para mejorar las condiciones en las que estudian niñas, niños y jóvenes, porque sabemos que en la educación se construyen las capacidades que impulsan el desarrollo de las comunidades”, expresó.

Dock School es un programa global de Hutchison Ports que inició en 1992 y promueve la vinculación de sus terminales con instituciones educativas de las comunidades donde opera. En México, la iniciativa permite identificar necesidades escolares y desarrollar acciones de apoyo en coordinación con autoridades y comunidades educativas.

Con esta jornada, Hutchison Ports LCT y Hutchison Ports LCMT dieron continuidad a su colaboración con las comunidades cercanas a sus operaciones en Lázaro Cárdenas, mediante acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura educativa y al cuidado del medio ambiente.

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FGR