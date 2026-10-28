Fed de EU mantiene tasas de interés sin cambios

La Reserva Federal de Estados Unidos votó este miércoles a favor de mantener sin cambios las tasas de interés de referencia, optando por un enfoque paciente en su lucha contra la inflación, a pesar de la creciente evidencia de que las presiones inflacionarias están resultando más problemáticas de lo que esperaban los responsables de la política monetaria.

En una decisión ampliamente anticipada, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mantuvo la tasa de fondos interbancarios a un día en un rango entre el 3.75% y el 4%, donde se ha mantenido desde que el banco central aprobó un aumento de un cuarto de punto porcentual en septiembre.

“La inflación sigue elevada”, decía el comunicado posterior a la reunión citado por CNBC.

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“La acumulación de más información ayudará al Comité a determinar la postura política apropiada para garantizar un retorno oportuno de la inflación al objetivo del 2% del Comité. El Comité garantizará la estabilidad de precios”.

Dos de los 12 miembros del FOMC discreparon de la decisión: la gobernadora Lisa Cook y la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, quienes querían que el comité aumentara las tasas en un cuarto de punto porcentual.

Esta fue la primera disidencia de Cook desde que se unió a la Reserva Federal en 2022 como nominado por Joe Biden.

La presidenta de Dallas, Lorie Logan, y el presidente de Minneapolis, Neel Kashkari, se unieron a Hammack para votar en contra la última vez que el comité se reunió, en julio, y ambos han expresado la necesidad de tasas más altas. Sin embargo, este miércoles se alinearon con la mayoría.

Las elecciones de mitad de período han estado en el centro de la atención debido a la decisión. El 3 de noviembre se llevarán a cabo votaciones cruciales en todo el país, con el control del Congreso en juego. Los funcionarios de la Reserva Federal consideran que la independencia política es una piedra angular del banco central, pero algunos observadores han especulado que no querrán subir las tasas tan cerca de las elecciones.

Las disidencias reflejaron el conflicto subyacente en el comité sobre cuán agresivamente debe subir las tasas para combatir el aumento de los precios. La inflación ha superado el objetivo del 2% de la Reserva Federal durante más de cinco años, y el ritmo de aumento de precios se ha acelerado desde la reunión de septiembre.

Sin embargo, las declaraciones de las últimas semanas han reflejado el deseo de esperar a que se disponga de más datos antes de endurecer aún más la política monetaria. Tanto el vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, como el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, afirmaron que las condiciones económicas actuales permiten a los responsables de la política monetaria disponer de tiempo para evaluar sus próximos pasos.

El comunicado caracterizó la actividad económica como “en expansión a un ritmo fuerte”, una aparente mejora con respecto a la calificación de “sólida” de septiembre. No hubo otros cambios sustanciales en el comunicado, salvo la eliminación de una frase que explicaba el aumento de septiembre.

La decisión no fue ninguna sorpresa, ya que los mercados habían descontado una probabilidad inferior al 10% de un alza.

Sin embargo, plantea nuevas preguntas sobre cuánto tiempo están dispuestos a esperar los responsables políticos antes de volver a endurecer la política monetaria. Los precios del mercado de futuros indican una alta probabilidad de otra subida en la próxima reunión del FOMC en diciembre, y quizás una o dos subidas más en 2027.

Las cuestiones de política monetaria surgen en un contexto económico y político complejo.

Se espera que la inflación, medida según el indicador preferido de la Reserva Federal, supere el 3% en septiembre, incluso excluyendo la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía. A los economistas les preocupa que la inflación se haya extendido más allá del sector energético y el impacto de la guerra con Irán.

Al mismo tiempo, la tasa de desempleo se ha mantenido baja y el crecimiento económico ha sido sólido. El indicador GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta apunta a un crecimiento anualizado del 3.4% en el tercer trimestre, que sería el más fuerte en un año. El gasto de los consumidores también ha sido sólido, y la inversión vinculada al auge de la inteligencia artificial ha ayudado a mantener en marcha el motor económico estadounidense.

Sin embargo, esta combinación ha intensificado el debate sobre el grado de restricción que la tasa de interés actual de la Reserva Federal ejerce realmente sobre la economía, y si los responsables de la política monetaria deberán actuar con mayor contundencia si los datos de precios no mejoran.

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FGR