IECM pide liberar acceso a sus oficinas centrales; bloqueo afecta actividades para elección de 2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) pidió a las autoridades locales intervenir en el bloqueo que presuntos integrantes de una fracción del PRD mantienen en las oficinas centrales de la organismo desde el pasado 14 de octubre, y que afecta las actividades rumbo a las elecciones de 2027.

El IECM afirmó que la situación afecta directamente las labores vinculadas al Proceso Electoral Ordinario 2026-2027, además de complicar el cierre presupuestal del presente año.

La problemática inició a partir de una serie de juicios por derechos político-electorales que fueron interpuestos por dos distintas facciones del PRD, con el objetivo de reclamar la titularidad legitima del instituto político en la Ciudad de México.

¿Por qué mantienen bloqueo en las oficina del IECM?

En meses previos, este conflicto escaló cuando una fracción del partido señaló al IECM de retener el pago de las prerrogativas públicas de 2025 y 2026, a lo que el árbitro electoral respondió que no podía entregar este gasto a una directiva que no contaba con la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX).

Luego de que se emitieron los fallos, una facción inconforme acusó al IECM de favorecer al grupo contrario en la validación de trámites y en la retención del presupuesto, por lo que ese fue el punto de quiebre para el cierre del acceso a las oficinas.

“Dada la afectación a las actividades vinculadas al Proceso Electoral Ordinario 2026-2027, que responden a etapas que deben cumplirse conforme a la normativa vigente, el Instituto Electoral ha solicitado la intervención de las autoridades competentes de la Ciudad de México, privilegiando en todo momento el diálogo, la concertación y una solución pacífica, con pleno respeto a los derechos humanos”, informó el IECM.

En ese sentido, reportó que el bloqueo ha impedido el ingreso del personal técnico y administrativo, lo que restringe el acceso a documentación confidencial, archivos físicos y otras herramientas operativas.

A pesar de esta situación, el personal adscrito al Instituto trabaja bajo la modalidad a distancia, en coordinación permanente con el Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual ha buscado que las afectaciones operativas sean menores desde el inicio de la protesta.

“Las 33 Direcciones Distritales permanecen abiertas y operando con normalidad para brindar atención a la ciudadanía. Las promociones, escritos y medios de impugnación podrán presentarse a través del correo electrónico de la Oficialía de Partes, oficialiadepartes@iecm.mx, o en las oficinas de los órganos desconcentrados, cuyas ubicaciones pueden consultarse en https://www.iecm.mx/acerca-del-iecm/directorio/”, concluyó el ICEM.

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cehr