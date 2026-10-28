Janecarlo Lozano ilumina y repavimenta Cuautepec en la Gustavo A. Madero.

Los habitantes de Cuautepec cuentan desde esta semana con una vialidad más accesible y segura. La alcaldía Gustavo A. Madero concluyó las obras de rehabilitación integral a lo largo de cuatro kilómetros en la carretera Tenayuca-Chalmita, una de las arterias viales con mayor tránsito de la zona norte de la Ciudad de México.

Los trabajos abarcaron el tramo que va desde la Calzada Cuautepec hasta la avenida Roberto Iglesias, conectando de forma directa con el corredor urbano de la avenida Puerto Mazatlán. En este trayecto se instalaron mil 200 luminarias de nueva tecnología, además de aplicar pintura en fachadas con murales comunitarios.

La intervención incluyó labores intensivas de repavimentación del encarpetado asfáltico, balizamiento de banquetas, demarcación de pasos peatonales y colocación de señalización vehicular. Con estas acciones se busca agilizar el tránsito y proteger el cruce diario de estudiantes, trabajadores, mujeres y adultos mayores.

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Durante la entrega del espacio, el alcalde Janecarlo Lozano destacó la importancia de destinar recursos a las colonias periféricas de la demarcación, las cuales han registrado rezagos históricos en materia de servicios públicos e infraestructura urbana.

“Vamos a transformar Cuautepec hasta que la dignidad se haga costumbre, hasta que todas las personas digan: ¡qué bonito está Cuautepec!”, señaló el edil capitalino al reafirmar el compromiso de mantener cuadrillas operativas en las 232 colonias de la alcaldía.

La alcaldía Gustavo A. Madero concluyó las obras de rehabilitación integral a lo largo de cuatro kilómetros en la carretera Tenayuca-Chalmita. ı Foto: Especial.

La obra forma parte de la iniciativa de senderos seguros, un esquema de intervención territorial que busca reducir los índices delictivos nocturnos mediante la iluminación de trayectos peatonales, el ordenamiento del tránsito y el rescate de camellones, plazas e infraestructura de convivencia familiar.

Esta entrega se integra a una meta general trazada por el gobierno de Gustavo A. Madero, la cual contempla la construcción de 300 kilómetros de corredores rehabilitados durante la actual administración municipal.

Hasta la fecha, la demarcación reporta un avance de 110 kilómetros recuperados bajo este modelo de atención prioritaria. En intervenciones previas destaca la rehabilitación de un kilómetro en la colonia Nueva Atzacoalco, donde las autoridades colocaron más de 400 luminarias urbanas.

Asimismo, en la colonia Luis Donaldo Colosio, ubicada en Arroyo la Armella, se renovaron dos kilómetros de vialidad con 500 luminarias, el reencarpetado de 14 mil metros cuadrados de cinta asfáltica y 40 mil metros lineales de pintura y balizamiento.

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JVR