Cierran iglesia de San Hipólito ante aglomeración de fieles por celebración de San Judas Tadeo

Fieles acuden a la Iglesia de San Hipólito para la celebración de San Judas Tadeo, el 28 de octubre de 2026.

Ante la aglomeración de cientos de fieles que se dieron cita este 28 de octubre en la Iglesia de San Hipólito y San Casiano, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, autoridades acordaron cerrar el templo en plena celebración a San Judas Tadeo.

Aunque el santo es celebrado el 28 de cada mes, es en octubre cuando feligreses se congregan al exterior de la iglesia de la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, por la principal festividad del patrono de las causas imposibles.

Debido al arribo de una multitud que intentó entrar de manera desordenada al templo, alrededor de las 21:00 horas las autoridades capitalinas y religiosas informaron a los fieles que el templo permanecerá cerrado este miércoles para evitar riesgos.

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N+FORO documentó cómo miles de personas, en su afán por entrar al recinto, intentaron acceder a éste con empujones. La situación provocó que algunas personas cayeran de unas escaleras y que hubiera algunos menores extraviados.

Las imágenes además mostraron que algunas personas pasaron al lugar incluso con bebés en brazos. Adultos mayores también hicieron un esfuerzo para entrar, pese a la aglomeración que también era causada por las figuras del santo.

Desde temprano, decenas de personas abarrotaron las inmediaciones de la iglesia, principalmente las avenidas Hidalgo y Paseo de la Reforma, a la altura de la estación Hidalgo que conecta las líneas 2 y 3 del Metro.

Precisamente, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó el cierre de la avenida Hidalgo, entre Eje Central y Eje 1 Poniente, así como los carriles centrales y laterales de Paseo de la Reforma con direccion al sur, desde la Glorieta de Violeta.

Como alternativas viales, la corporación recomendó a automovilistas circular por la avenida Insurgentes, Eje 1 Norte, Eje 2 Norte y Circuito Interior.

20:22 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Av. Hidalgo entre Eje Central y Eje 1 Poniente; y cerrada la circulación en carriles centrales y laterales de Paseo de la Reforma al Sur a partir de la Glorieta de Violeta, por arribo de feligreses al Templo de San Hipólito.… pic.twitter.com/LFwsD5HRBP — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 29, 2026

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cehr