Religión

¿Qué significa y qué simboliza el escapulario de San Judas Tadeo?

San Judas Tadeo es celebrado el 28 de octubre; desde días previos los fieles acuden a las misas en su honor

¿Qué simboliza el escapulario de San Judas Tadeo?
¿Qué simboliza el escapulario de San Judas Tadeo? Foto: Especial La Razón
Por:
Yosselin Pérez

El 28 de octubre se celebra el Día de San Judas Tadeo, el conocido como el santo de las causas perdidas, difíciles y desesperadas, por lo que muchos fieles acudirán a los recintos en los que se le rinde culto.

San Judas Tadeo fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, y regularmente suele ser confundido con Judas Iscariote, el discípulo que traicionó al hijo de Dios para obtener treinta monedas de plata.

En la capital, miles de devotos acuden al Templo de San Hipólito y San Casiano para llevar veladoras, imágenes, esculturas y escapularios o diversos objetos a las misas que se celebran el 28 de octubre.

TE RECOMENDAMOS:
Día de Muertos mascotas
Tradiciones

Día de Muertos 2026: ¿Cuándo se pone la ofrenda a las mascotas?

¿Qué simboliza el escapulario de San Judas Tadeo?

Los escapularios son pequeños trozos de tela unidos por cordones que se colocan sobre los hombros o como un collar, y este es un objeto sacramental que se originó como parte de la indumentaria de algunos monjes.

En cuanto a los escapularios con la imagen de San Judas Tadeo, existen oraciones que se utilizan para la protección, para pedir por trabajo, y para pedir su intercesión en las situaciones difíciles que se atraviesen en la actualidad.

San Judas Tadeo es un santo que viste una túnica blanca y un manto verde, y los elementos que lo distinguen son un mazo o hacha, una flama en la cabeza; además, en su pecho lleva una medalla con la imagen de Edesa o el rostro de Jesús.

Cada uno de estos elementos están cargados de un gran significado dentro de la religión católica:

Medalla con la imagen de Edesa

Esta medalla con el rostro de Jesús, conocida como Mandylion, es resultado de una tela en la que Jesús colocó su rostro para que San Judas pudiera entregarla al rey Abgaro V de Edesa, quien pidió verle para que lo sanara de una grave enfermedad.

Flama de la cabeza

La flama que se encuentra sobre la cabeza de San Judas Tadeo representa la llegada del Espíritu Santo, pues en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles se señala que “unas lenguas como de fuego se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos”.

Hacha o mazo

Este símbolo representa la manera en la que se convirtió en mártir, pues de acuerdo con las historias religiosas, este perdió la vida cuando sus verdugos lo golpearon con un mazo en la cabeza para posteriormente degollarlo con un hacha.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
¿Cuándo llegan los bebés y niños en Día de Muertos?
Tradición mexicana

¿Cuándo llegan los bebés y niños en Día de Muertos?


Google Reviews