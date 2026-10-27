¿Qué significa y qué simboliza el escapulario de San Judas Tadeo?

El 28 de octubre se celebra el Día de San Judas Tadeo, el conocido como el santo de las causas perdidas, difíciles y desesperadas, por lo que muchos fieles acudirán a los recintos en los que se le rinde culto.

San Judas Tadeo fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, y regularmente suele ser confundido con Judas Iscariote, el discípulo que traicionó al hijo de Dios para obtener treinta monedas de plata.

En la capital, miles de devotos acuden al Templo de San Hipólito y San Casiano para llevar veladoras, imágenes, esculturas y escapularios o diversos objetos a las misas que se celebran el 28 de octubre.

Precaución y paciencia 🚘🚙🚔🚍



Recuerda que está cerrado Paseo de la Reforma desde la glorieta de la Diana, hasta glorieta de Violeta.



NO hay circulación en carriles centrales por evento de F1



También recuerda que mañana es 28 de octubre, día de feligreses san Judas Tadeo pic.twitter.com/67gOTMT24e — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) October 27, 2026

¿Qué simboliza el escapulario de San Judas Tadeo?

Los escapularios son pequeños trozos de tela unidos por cordones que se colocan sobre los hombros o como un collar, y este es un objeto sacramental que se originó como parte de la indumentaria de algunos monjes.

En cuanto a los escapularios con la imagen de San Judas Tadeo, existen oraciones que se utilizan para la protección, para pedir por trabajo, y para pedir su intercesión en las situaciones difíciles que se atraviesen en la actualidad.

San Judas Tadeo es un santo que viste una túnica blanca y un manto verde, y los elementos que lo distinguen son un mazo o hacha, una flama en la cabeza; además, en su pecho lleva una medalla con la imagen de Edesa o el rostro de Jesús.

Cada 28 de octubre, la parroquia de San Hipólito y San Casiano se llena de fieles que buscan acercarse a San Judas Tadeo, pero ¿por qué en esa parroquia? 🤔



Todo inicia en la iglesia de Jesús María. Ahí, llegó desde España, una imagen de san Judas que se mantuvo en esta… pic.twitter.com/jgqilWbZl4 — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) October 27, 2026

Cada uno de estos elementos están cargados de un gran significado dentro de la religión católica:

Medalla con la imagen de Edesa

Esta medalla con el rostro de Jesús, conocida como Mandylion, es resultado de una tela en la que Jesús colocó su rostro para que San Judas pudiera entregarla al rey Abgaro V de Edesa, quien pidió verle para que lo sanara de una grave enfermedad.

Flama de la cabeza

La flama que se encuentra sobre la cabeza de San Judas Tadeo representa la llegada del Espíritu Santo, pues en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles se señala que “unas lenguas como de fuego se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos”.

Hacha o mazo

Este símbolo representa la manera en la que se convirtió en mártir, pues de acuerdo con las historias religiosas, este perdió la vida cuando sus verdugos lo golpearon con un mazo en la cabeza para posteriormente degollarlo con un hacha.

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