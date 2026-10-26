Metro CDMX despliega operativo en estación Hidalgo por San Judas Tadeo

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro aplica un operativo especial de vigilancia y dosificación de usuarios en la estación Hidalgo.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro aplica un operativo especial de vigilancia y dosificación de usuarios en la estación Hidalgo, de las Líneas 2 y 3, a partir de la noche del martes 27 y durante todo el miércoles 28 de octubre. La medida busca garantizar la seguridad y fluidez de los pasajeros ante el masivo arribo de devotos al templo de San Hipólito.

El dispositivo cuenta con 50 elementos de la gerencia de Seguridad Institucional del Metro y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX). Los efectivos realizan patrullajes constantes en andenes, pasillos, accesos y zonas de torniquetes para resguardar a los usuarios habituales y a los feligreses que acuden a la festividad anual.

Por indicaciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el director general del STC Metro, Adrián Rubalcava Suárez, dispuso la presencia fija del personal de seguridad para salvaguardar la integridad de la ciudadanía y ofrecer asistencia inmediata en caso de requerirse.

TE RECOMENDAMOS: Alcaldía más segura Miguel Hidalgo refuerza vigilancia por Día de Muertos y F1

Para controlar la masa de usuarios en el conjunto Hidalgo, las autoridades implementan maniobras de regulación de flujo, con énfasis durante la jornada del miércoles 28. Asimismo, se ejecutan recorridos permanentes en trenes y andenes para mantener el orden en el servicio.

El dispositivo cuenta con 50 elementos de la gerencia de Seguridad Institucional del Metro y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX). ı Foto: Especial.

Adicionalmente, personal de Asistencia al Usuario, identificado con chalecos color menta, permanece en torniquetes y accesos principales. Este equipo brinda orientación sobre transbordos, uso de máquinas de recarga, manejo de la tarjeta de transporte y dudas generales sobre la red.

Dado que Hidalgo es la estación con mayor demanda por su cercanía al santuario, el organismo recomienda utilizar las estaciones Juárez, de la Línea 3, y Bellas Artes, de las Líneas 2 y 3, como alternativas viales para ingresar a la zona.

El Metro exhorta a la población a respetar las normas de seguridad: evitar la caída de objetos a las vías, no rebasar la línea amarilla y no correr en escaleras. También se prohíbe ingresar con bebidas alcohólicas o transitar bajo el influjo de sustancias tóxicas.

Cada 28 de octubre, la iglesia de San Hipólito recibe a miles de creyentes de San Judas Tadeo, lo que convierte a este nodo del Centro Histórico en uno de los puntos de mayor afluencia en la capital.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR