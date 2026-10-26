Instalan Casa del Terror gratis en la Gustavo A. Madero

Cristofer Lozano abrió la Casa del Terror gratuita en el parque El Sapo, en Gustavo A. Madero, del 26 de octubre al 2 de noviembre en CDMX.

La alcaldía Gustavo A. Madero abre las puertas de una Casa del Terror gratuita en el parque El Sapo, ubicado en la colonia Juan González Romero. La atracción estará disponible del 26 de octubre al 2 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, como una opción accesible para las familias en esta temporada de Día de Muertos.

El recorrido contempla recibir a cerca de 100 mil visitantes del norte del Valle de México. La propuesta incluye la participación de más de 100 artistas profesionales caracterizados, efectos de iluminación, humo, sonido estéreo envolvente, pirotecnia con fuego y figuras animatrónicas.

La experiencia está dividida en tres escenarios temáticos. El primer tramo inicia con la bienvenida de un presentador que guía al público hacia un circo habitado por payasos de aspecto siniestro, alejados de la versión tradicional de entretenimiento.

Posteriormente, los asistentes cruzan por un panteón rodeado de tumbas y representaciones de zombis. El trayecto continúa hacia un bosque habitado por criaturas del folclor y la literatura de terror, como duendes, brujas y hombres lobo.

Como elemento distintivo de la cultura local, la escenografía integra la figura del Charro Negro, personaje tradicional de las leyendas mexicanas, quien aparece acompañado por caballos reales durante los momentos finales del trayecto.

La sede elegida para la instalación del recorrido temático al aire libre es el parque El Sapo, ubicado en la colonia Juan González Romero. ı Foto: Especial.

El espacio busca fortalecer la convivencia comunitaria sin representar un gasto para las familias de la zona ni para quienes acuden desde demarcaciones vecinas.

“Esta Casa del Terror está dedicada a las vecinas y los vecinos de Gustavo A. Madero, pero también a las familias que vienen de municipios como Ecatepec, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl; queremos que tengan un lugar para convivir y disfrutar sin que la diversión sea un lujo”, señaló Cristofer Lozano, impulsor del proyecto.

Esta iniciativa cumple tres años consecutivos de realizarse en el sector norte de la Ciudad de México. Se consolida así como un punto de encuentro vecinal en la temporada de difuntos, conectando las tradiciones populares con el entretenimiento nocturno al aire libre.

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JVR