Miguel Hidalgo refuerza vigilancia por Día de Muertos y F1

El alcalde Mauricio Tabe desplegó un operativo en Miguel Hidalgo para resguardar a más de 60 mil visitantes por el Día de Muertos y la Fórmula 1.

La alcaldía Miguel Hidalgo implementará dispositivos especiales de vigilancia por las festividades de Día de Muertos y las actividades vinculadas al Gran Premio de la Fórmula 1 en la Ciudad de México.

El objetivo de las autoridades locales es mantener el orden público y reforzar la protección en colonias y corredores turísticos.

Durante el periodo del 31 de octubre al 2 de noviembre, el gobierno de la demarcación prevé la llegada de más de 60 mil visitantes a los panteones Civil de Dolores y Sanctorum.

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Para atender este flujo, se desplegarán 30 elementos de auxilio, cuatro unidades, 15 carpas de atención estratégica y un vehículo blindado para labores de prevención.

De forma complementaria, 40 supervisores y 15 vehículos patrullarán tianguis, mercados y zonas comerciales para verificar aforos, horarios de funcionamiento y niveles de ruido, en coordinación con las corporaciones de seguridad capitalinas.

En el marco de la Fórmula 1, del 27 de octubre al 1 de noviembre, se reforzará la presencia institucional en corredores gastronómicos y hoteleros de la demarcación.

Al respecto, el alcalde Mauricio Tabe exhortó a los dueños de establecimientos mercantiles a respetar la normatividad vigente para evitar incidentes durante el evento automovilístico.

Estas medidas forman parte de la estrategia de seguridad de la alcaldía, que actualmente se posiciona como la segunda demarcación con mejor percepción ciudadana en la capital, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

De acuerdo con este reporte, seis de cada diez habitantes de Miguel Hidalgo afirman sentirse seguros.

“Nos propusimos trabajar para ser la primera alcaldía más segura y no vamos a bajar la guardia. Queremos que en todos nuestros barrios y colonias los vecinos transiten con tranquilidad”, señaló Tabe al presentar el balance de las acciones preventivas.

Miguel Hidalgo se mantiene como la segunda alcaldía más segura de la CDMX, según el INEGI.✅



Cuando llegamos al gobierno, el 70% de los vecinos se sentía inseguro, hoy el 60% de los vecinos se siente SEGURO gracias a los esfuerzos en los que participa @BlindarMH🛡️. pic.twitter.com/PrpKlo2rY0 — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) October 26, 2026

El plan local contempla la reconexión de luminarias en colonias prioritarias, la reactivación de módulos policiales, la operación de cinco centros de monitoreo y patrullajes coordinados con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Asimismo, la administración territorial mantiene esquemas de seguimiento con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para garantizar la atención a las denuncias ciudadanas y la detención de presuntos delincuentes.

Al inicio de la actual gestión, Miguel Hidalgo ocupaba el lugar 13 entre las 16 alcaldías capitalinas en percepción de seguridad, por lo que el gobierno local busca afianzar su avance en los índices de la Ciudad de México.

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JVR