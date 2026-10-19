¿Quiénes son los dos nuevos integrantes de la Comisión Teológica Internacional?

La renovación de uno de los organismos de asesoramiento teológico del Vaticano incorporó a dos sacerdotes argentinos con una amplia trayectoria académica. Sus nombramientos forman parte de la nueva etapa de la Comisión Teológica Internacional, que trabajará durante el quinquenio 2026-2031 en el análisis de cuestiones doctrinales relevantes para la Iglesia católica.

El papa León XIV anunció este 19 de octubre la designación de nuevos integrantes y la renovación de mandatos de otros especialistas. Entre los nombramientos destacan Fabricio Leonel Forcat y Jorge Alejandro Scampini, ambos vinculados con la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA).

Con estas incorporaciones y las confirmaciones anunciadas, la comisión queda integrada por 30 miembros procedentes de distintos países y tradiciones académicas. Su trabajo busca aportar elementos de análisis a la Santa Sede en asuntos relacionados con la doctrina y los desafíos actuales de la Iglesia.

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Papa León XIV ı Foto: Reuters

¿Quiénes son Fabricio Forcat y Jorge Alejandro Scampini?

Fabricio Leonel Forcat es sacerdote y párroco en General Rojo, Argentina, además de profesor asociado de la Facultad de Teología de la UCA, en Buenos Aires. Su trayectoria combina el trabajo pastoral con la formación especializada en distintas ramas de la teología.

Es profesor en Ciencias de la Religión por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. También obtuvo una licenciatura en Teología con especialización en Teología Sistemática, una maestría en Teología Moral y un doctorado en Teología por la Universidad Católica Argentina.

Por su parte, Jorge Alejandro Scampini es sacerdote dominico, nacido en San Antonio de Areco, Argentina, en 1957. Ingresó a la Orden de Predicadores en 1980, realizó su profesión solemne en 1984 y fue ordenado sacerdote en 1987.

Su formación académica incluye una licenciatura en Teología por el Angelicum, en Roma, obtenida en 1990, y un doctorado en Teología por la Universidad de Friburgo, Suiza, en 2001.

Scampini se desempeña como profesor titular de la Facultad de Teología de la UCA, donde trabaja en áreas como teología dogmática, eclesiología y ecumenismo. En noviembre de 2024 recibió el grado honorífico de Master of Sacred Theology, otorgado por la Orden Dominicana en reconocimiento a su trayectoria académica.

✍ El Papa #LeónXIV ha nombrado a fray Jorge Alejandro Scampini OP como miembro de la Comisión Teológica Internacional. El documento firmado por el Card. Víctor Fernández ha sido emitido hoy 19 de octubre de 2026.

🙏 Acompañemos a nuestro hermano con nuestra oración.

#Dominicos pic.twitter.com/adR0P6jonM — Dominicos Argentina y Chile (@Dominicos_ar) October 19, 2026

¿Cuál es la función de la Comisión Teológica Internacional?

La Comisión Teológica Internacional tiene como misión asesorar a la Santa Sede, especialmente al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en el estudio de cuestiones doctrinales de actualidad.

Sus integrantes son nombrados por el Papa por periodos de cinco años, a propuesta del prefecto del Dicasterio y después de consultar a las conferencias episcopales.

Para el nuevo quinquenio, el organismo reúne a especialistas de diversas regiones, entre ellas América Latina, Europa, Asia y África, con el propósito de incorporar distintas perspectivas al estudio de los desafíos teológicos contemporáneos.

Papa León XIV ı Foto: Reuters

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