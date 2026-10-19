Líder de secta apocalíptica es declarado culpable de 191 homicidios

Un tribunal declaró culpable a Paul Mackenzie, líder de una secta religiosa apocalíptica, por su responsabilidad en un caso de varias muertes que conmocionó al país y puso bajo la lupa las prácticas de organizaciones religiosas extremistas.

El proceso judicial se centra en lo ocurrido en el bosque de Shakahola, ubicado cerca de la costa del sureste de Kenia, donde las autoridades encontraron fosas comunes después de detener a Mackenzie en 2023.

Junto con Mackenzie, otras 30 personas fueron declaradas culpables por los fallecimientos incluidos en el proceso. El veredicto representa un avance judicial para los familiares, aunque las investigaciones sobre otras muertes encontradas en la zona continúan abiertas.

La Fiscalía acusó a Mackenzie y a integrantes de su Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas de promover creencias apocalípticas que alentaban a sus seguidores a dejar de comer para alcanzar el cielo antes del supuesto fin del mundo. Según la acusación, la práctica también afectó a menores de edad.

The leader of a Kenyan cult who instructed followers to starve themselves and their children to death in order to reach heaven has been found guilty of murder.



Paul Mckenzie and 28 of his cult leaders are convicted of killing 190 children and one adult. pic.twitter.com/ri6wRrdX8n — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 19, 2026

El tribunal declaró culpables a los acusados por 191 homicidios: 190 correspondientes a menores de edad y uno a un adulto. Durante la audiencia, que se prolongó por más de ocho horas, la jueza Diana Kavedza Mochache expuso detalles de los hechos y señaló que, en algunos casos, los menores fueron aislados y privados de alimentos mientras sus padres presenciaban la situación.

Mackenzie, negó los cargos y sostuvo que no había obligado a las víctimas a morir de hambre. Sin embargo, el tribunal rechazó su argumento.

La investigación comenzó a tomar fuerza en 2023, luego de que una denuncia llevara a las autoridades a intervenir. Semanas después, los investigadores comenzaron a localizar cadáveres en fosas comunes del bosque de Shakahola.

Hasta el momento, se han recuperado más de 400 cuerpos. Debido al avanzado estado de descomposición de muchos de ellos, únicamente 26 habían podido ser identificados, de acuerdo con la información proporcionada.

Starvation cult leader Paul Mackenzie and 28 others were found guilty of murder by a Kenyan court over the deaths of 190 children and ‌an adult in one of the world's worst cult-related tragedies in recent history https://t.co/pYWKDLnfhw pic.twitter.com/P2vT4eG6Xm — Reuters (@Reuters) October 20, 2026

Personas que conocían las actividades del grupo relataron a la agencia de noticias Reuters que el plan de inanición se habría desarrollado por etapas: primero afectaría a los niños, después a las mujeres y los jóvenes, y finalmente al resto de los hombres.

Además, algunos seguidores denunciaron que Mackenzie prohibía llevar a los menores a la escuela y acudir a hospitales, instituciones que consideraba satánicas.

En el Tribunal Superior de Mombasa, familiares de las víctimas acudieron a escuchar el veredicto. Francis Wanje, de 62 años, perdió a ocho integrantes de su familia, incluidos dos nietos.

El caso de Shakahola continúa conmocionando a Kenia y mantiene abiertas las preguntas sobre la dimensión total de la tragedia y la responsabilidad de quienes participaron en las prácticas de la secta.

The leader of a Kenyan cult and 28 others have been found guilty of murder over the deaths of 190 children and one adult.



Paul Mackenzie was accused of organising a doomsday sect which ordered its followers to starve themselves and their children to death.



Investigators… pic.twitter.com/m28zNsE2AQ — Channel 4 News (@Channel4News) October 19, 2026

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