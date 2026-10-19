Líder de secta apocalíptica es declarado culpable de 191 homicidios

Un tribunal declaró culpable a Paul Mackenzie, líder de una secta religiosa apocalíptica, por su responsabilidad en un caso de varias muertes que conmocionó al país y puso bajo la lupa las prácticas de organizaciones religiosas extremistas.
El proceso judicial se centra en lo ocurrido en el bosque de Shakahola, ubicado cerca de la costa del sureste de Kenia, donde las autoridades encontraron fosas comunes después de detener a Mackenzie en 2023.
Junto con Mackenzie, otras 30 personas fueron declaradas culpables por los fallecimientos incluidos en el proceso. El veredicto representa un avance judicial para los familiares, aunque las investigaciones sobre otras muertes encontradas en la zona continúan abiertas.
La Fiscalía acusó a Mackenzie y a integrantes de su Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas de promover creencias apocalípticas que alentaban a sus seguidores a dejar de comer para alcanzar el cielo antes del supuesto fin del mundo. Según la acusación, la práctica también afectó a menores de edad.
El tribunal declaró culpables a los acusados por 191 homicidios: 190 correspondientes a menores de edad y uno a un adulto. Durante la audiencia, que se prolongó por más de ocho horas, la jueza Diana Kavedza Mochache expuso detalles de los hechos y señaló que, en algunos casos, los menores fueron aislados y privados de alimentos mientras sus padres presenciaban la situación.
Mackenzie, negó los cargos y sostuvo que no había obligado a las víctimas a morir de hambre. Sin embargo, el tribunal rechazó su argumento.
La investigación comenzó a tomar fuerza en 2023, luego de que una denuncia llevara a las autoridades a intervenir. Semanas después, los investigadores comenzaron a localizar cadáveres en fosas comunes del bosque de Shakahola.
Hasta el momento, se han recuperado más de 400 cuerpos. Debido al avanzado estado de descomposición de muchos de ellos, únicamente 26 habían podido ser identificados, de acuerdo con la información proporcionada.
Personas que conocían las actividades del grupo relataron a la agencia de noticias Reuters que el plan de inanición se habría desarrollado por etapas: primero afectaría a los niños, después a las mujeres y los jóvenes, y finalmente al resto de los hombres.
Además, algunos seguidores denunciaron que Mackenzie prohibía llevar a los menores a la escuela y acudir a hospitales, instituciones que consideraba satánicas.
En el Tribunal Superior de Mombasa, familiares de las víctimas acudieron a escuchar el veredicto. Francis Wanje, de 62 años, perdió a ocho integrantes de su familia, incluidos dos nietos.
El caso de Shakahola continúa conmocionando a Kenia y mantiene abiertas las preguntas sobre la dimensión total de la tragedia y la responsabilidad de quienes participaron en las prácticas de la secta.
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