¿Por qué la Iglesia Católica celebra a Juan Pablo II el 22 de octubre?

La Iglesia católica conmemora cada 22 de octubre a san Juan Pablo II, fecha que recuerda el inicio de su pontificado en 1978. A diferencia de otras celebraciones religiosas que coinciden con el fallecimiento de una figura, esta jornada está vinculada con el comienzo de su ministerio como máximo representante de la Iglesia católica.

Karol Józef Wojtyła, nombre de nacimiento del pontífice, fue elegido papa el 16 de octubre de 1978, tras la muerte de Juan Pablo I. Se convirtió en el primer papa originario de Polonia y el primero no italiano en ocupar el cargo en más de cuatro siglos.

Seis días después de su elección, el 22 de octubre, celebró la misa de inauguración de su pontificado en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Durante esa ceremonia pronunció un mensaje que se convertiría en uno de los más representativos de su papado: “¡No tengáis miedo! ¡Abrid, más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo!“.

Hoy, fiesta de san Juan Pablo II, recordamos la histórica Misa de inicio de su pontificado en la Plaza de San Pedro el 22 de octubre de 1978, hace 48 años.



Aquel día, el Papa polaco pronunció unas palabras que marcarían su pontificado y quedarían grabadas en la historia:



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¿Desde cuándo se celebra a san Juan Pablo II el 22 de octubre?

Aunque la fecha recuerda un acontecimiento ocurrido en 1978, su incorporación al calendario litúrgico general de la Iglesia católica llegó varias décadas después.

Juan Pablo II murió el 2 de abril de 2005, a los 84 años. Su proceso de canonización avanzó durante los años siguientes y, el 1 de mayo de 2011, fue beatificado por el papa Benedicto XVI.

Posteriormente, el 27 de abril de 2014, fue canonizado por el papa Francisco junto con Juan XXIII. Ese mismo año, el Vaticano dispuso que la celebración de san Juan Pablo II se incorporara al Calendario Romano General, con el 22 de octubre como fecha anual y el rango litúrgico de memoria libre.

El decreto correspondiente fue emitido el 29 de mayo de 2014 por la entonces Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. La disposición estableció que la conmemoración se celebrara cada año en esa fecha.

¿Por qué fue importante el pontificado de Juan Pablo II?

Juan Pablo II encabezó la Iglesia católica durante casi 27 años, desde 1978 hasta su muerte en 2005. Durante ese periodo realizó numerosos viajes apostólicos, visitó comunidades católicas en distintas regiones del mundo y mantuvo encuentros con dirigentes políticos y representantes de otras religiones.

De acuerdo con la biografía oficial publicada por el Vaticano, realizó 104 viajes apostólicos internacionales, además de visitas pastorales dentro de Italia. Su actividad contribuyó a acercar al papado a comunidades de diferentes países y a dar visibilidad internacional a sus mensajes religiosos.

Otro de los aspectos destacados de su pontificado fue su participación en asuntos sociales y políticos, particularmente en los cambios que experimentó Europa del Este durante las últimas décadas del siglo XX.

Su origen polaco y sus intervenciones públicas lo situaron como una figura relevante en un periodo de transformaciones internacionales.

También impulsó iniciativas dirigidas a los jóvenes, entre ellas la Jornada Mundial de la Juventud, y desarrolló una amplia labor doctrinal y pastoral.

Hoy, 22 de octubre, fiesta de san Juan Pablo II, recordamos con estas imágenes algunos de los momentos más inolvidables de sus 26 años de pontificado entre 1978 y 2005.



Un legado de fe, esperanza y entrega a la Iglesia que sigue vivo en millones de corazones.



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¿Por qué se recuerda su mensaje de no tener miedo?

La frase pronunciada durante la misa del 22 de octubre de 1978 sintetizó uno de los llamados centrales de su pontificado: mantener la fe y abrir espacios a los valores cristianos en la vida personal y social.

En su homilía, Juan Pablo II se dirigió tanto a los católicos como a quienes buscaban respuestas religiosas o tenían dudas sobre la fe. Además, pidió que la Iglesia contribuyera a la vida de las personas y de la humanidad.

Por ello, el 22 de octubre no solo recuerda el comienzo de su ministerio, sino también el mensaje con el que se presentó ante los fieles al asumir el papado.

La celebración de san Juan Pablo II permanece así como una fecha del calendario litúrgico católico dedicada a recordar su trayectoria, sus enseñanzas y su papel al frente de la Iglesia durante casi tres décadas.

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MSL