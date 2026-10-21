Papa León XIV no necesitará tratamiento tras cirugía por cáncer de pulmón, informa el Vaticano

El Papa León XIV no requerirá tratamiento adicional tras la cirugía de cáncer de pulmón a la que se sometió la semana pasada, informaron sus médicos en un comunicado difundido este miércoles por el Vaticano.

Los exámenes practicados al pontífice confirmaron que el tumor hallado en el órgano respiratorio no se extendió y permanece localizado.

El anuncio se emitió en un contexto de incertidumbre sobre la realización de la gira internacional del Papa León XIV por Uruguay, Argentina y Perú, programada del 6 al 17 de noviembre.

Al pontífice, de 71 años de edad, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho el pasado 13 de octubre. La intervención quirúrgica permitió diagnosticar un adenocarcinoma de pulmón, considerado el tipo más común de cáncer pulmonar.

Los resultados de los análisis médicos posteriores ratificaron la efectividad del procedimiento.

“Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no se requiere ningún tratamiento adicional”, explicaron el cirujano jefe, Stefano Margaritora, y el médico personal del papa, Luigi Carbone.

El pontífice recibió el alta hospitalaria el sábado posterior a la cirugía y comenzó a retomar sus funciones habituales de forma gradual. En este proceso de recuperación, Papa León XIV acudió el miércoles a la Plaza de San Pedro para celebrar su audiencia semanal con los fieles.

Margaritora señaló la semana pasada que carecía de razones clínicas que impidieran al papa realizar el viaje a Sudamérica. Sin embargo, el secretario de Estado del Vaticano precisó que el pontífice podría ajustar el ritmo de su agenda para facilitar su plena recuperación.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR