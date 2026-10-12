León XIV será operado de un pulmón

El papa León XIV pronuncia el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, ayer.

EL PAPA León XIV, de 71 años, se someterá a una cirugía en los próximos días para extirpar un nódulo localizado en un pulmón, detectado en una etapa muy temprana. El Vaticano prevé que permanezca hospitalizado alrededor de una semana.

El pontífice estadounidense anunció la intervención ayer, después del rezo del Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico, ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

“Los médicos consideran oportuno intervenir y, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para extirparlo”, explicó. También agradeció las muestras de apoyo y pidió a los fieles que oren por él. Por su parte, el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que la operación está prevista para los primeros días de esta semana. Se espera que León XIV sea atendido en el hospital Gemelli de Roma, donde los papas cuentan con un apartamento especial para sus ingresos médicos.

Un nódulo pulmonar es una pequeña zona anormal benigna o cancerosa. El oncólogo Stephen Liu, del centro especializado de Georgetown, explicó que estas formaciones son frecuentes y que las imágenes médicas no siempre distinguen entre ambas posibilidades. La cirugía puede ofrecer un diagnóstico definitivo.

El especialista señaló que, si el nódulo resulta canceroso, detectarlo y extirparlo en una etapa temprana podría favorecer un pronóstico excelente.