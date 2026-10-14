Diagnostican cáncer de pulmón al Papa; le extirpan lóbulo

El Papa León llega al Hospital Gemelli antes de la cirugía en Roma, ayer.

El Papa León XIV fue diagnosticado con adenocarcinoma de pulmón, un tipo de cáncer, tras una cirugía para extirpar el lóbulo inferior de su pulmón derecho ayer. El pontífice, de 71 años, permanece hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma, donde se recupera de la intervención.

La operación duró alrededor de 90 minutos y concluyó sin complicaciones, de acuerdo con la información difundida sobre su estado de salud. Los médicos prevén que permanezca internado aproximadamente una semana, mientras continúa su recuperación y se determina la atención que necesitará luego de su intervención.

El Vaticano canceló sus apariciones públicas hasta el 20 de octubre. También existe incertidumbre sobre su viaje previsto a Sudamérica del 6 al 17 de noviembre, que contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú. La posibilidad de mantener esta gira dependerá de su evolución médica y de las recomendaciones de los especialistas.

TE RECOMENDAMOS: Por mejoras educativas Protestas estudiantiles crecen en Francia

Hasta el momento, no se informó en qué etapa se encuentra el cáncer ni si existe afectación de los ganglios linfáticos, datos importantes para determinar el tratamiento y las posibilidades de recuperación. Tampoco se dieron detalles sobre los siguientes pasos médicos que seguirá el pontífice.

El especialista en cáncer de pulmón, Stephen Liu, explicó a Reuters que algunos tumores pequeños pueden ser curables cuando no existe afectación de los ganglios. Sin embargo, sin información sobre la extensión de la enfermedad, no es posible establecer cuál es el pronóstico de León XIV.

El diagnóstico se conoce mientras el Papa permanece bajo observación médica en Roma. La evolución durante los próximos días será importante para determinar cuándo podrá dejará el hospital y retomar sus actividades públicas.

León XIV fue elegido en mayo de 2025 y se convirtió en el primer Papa nacido en Estados Unidos. Su nombre de nacimiento es Robert Prevost y nació en Chicago en 1955. Antes de asumir el máximo cargo de la Iglesia católica, desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa en Perú, donde trabajó como misionero y, posteriormente, se desempeñó como obispo.

En 1985 padeció fiebre tifoidea, pero no se han señalado otros problemas de salud recientes relacionados con el diagnóstico actual. Tampoco se ha informado que tenga antecedentes de tabaquismo.

La noticia generó muestras de apoyo entre fieles y representantes de la Iglesia. En Roma se organizó el rezo del Rosario frente al hospital donde permanece internado, como muestra de solidaridad y para pedir por su recuperación.

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, también se refirió a la situación y expresó su esperanza de que el pontífice pueda recuperarse pronto. La oficina de prensa del Vaticano señaló que el comunicado médico hablaba de la extirpación “radical”.

Por ahora, la Santa Sede no precisó si el Papa necesitará tratamientos adicionales después de la cirugía.

La enfermedad de León XIV ocurre poco más de un año después de la muerte de su antecesor, el Papa Francisco, quien falleció en abril de 2025.

La recuperación del pontífice determinará sus próximos compromisos. Mientras continúa hospitalizado, el Vaticano mantiene en suspenso la posibilidad de que realice su gira sudamericana en noviembre y no ha anunciado una fecha para su regreso a la agenda pública.