¿Quién es ‘Navi’ Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026? Religión, esposo, de dónde es…

Navanethem ‘Navi’ Pillay ganó el Premio Nobel de la Paz 2026, una de las condecoraciones más relevantes en estos galardones debido al importante rol que los distinguidos ejercieron en su respectivo contexto sociopolítico.

La ganadora es de origen sudafricano y parte de los motivos por los que le fue entregado el Premio fue por su trabajo, y el de su esposo, contra el apartheid que vivió su país durante la segunda mitad del siglo XX.

Pero ¿por qué exactamente Pillay ganó el Premio Nobel de la Paz? ¿Qué hizo? ¿Cuál es su historia?

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🪽🏆 El Comité Noruego otorgó el Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay. Para el comité, su trabajo recuerda que la paz no depende únicamente de acuerdos diplomáticos o del equilibrio entre potencias.https://t.co/JxCl3tKy6U pic.twitter.com/OD8gwkkyNf — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 9, 2026

¿Quién es “Navi” Pillay y qué hizo para ganar el Premio Nobel de la Paz?

Navanethem ‘Navi’ Pillay es una jurista sudafricana de ascendencia tamil india. Nació en 1941 en Durban, en la provincia de Natal —hoy KwaZulu-Natal—, en un barrio pobre llamado Clairwood.

Se formó en Licenciatura en Derecho en la Universidad de Natal, así como una maestría en Derecho y doctorado en Ciencias Jurídicas en Harvard.

Navanethem ‘Navi’ Pillay, en una fotografía de 2011. ı Foto: Reuters

Fue hija de un conductor de autobús y creció en una familia numerosa, en la Sudáfrica segregada por el apartheid, donde la población de origen indio también sufría discriminación racial.

Pillay fue criada en el hinduismo, y su familia ejercía fuertes valores hindúes.

Gaby, esposo de “Navi”, pieza clave en su carrera

Navanethem ‘Navi’ Pillay se dedicó, junto con su esposo Gaby Pillay, a defender a opositores al apartheid, la división entre blancos y negros que imperó en Sudáfrica desde finales de los años 40 hasta principios de los 90.

Navanethem y Gaby se conocieron en 1962, se casaron en 1965 y adoptaron a dos hijas, Isvari y Kamini. Posteriormente se divorciaron, mientras que Gaby falleció a finales de los años 90.

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law.#NobelPrize pic.twitter.com/97vurspw6z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

Gaby, que también era abogado, fue uno de los más conocidos activistas contra el apartheid, y fue detenido en varias ocasiones por este motivo.

Incluso, “Navi” lo representó personalmente cuando fue detenido bajo la Ley de Terrorismo en 1971.

Ella defendió a opositores al apartheid

No obstante, independientemente de su esposo, “Navi” Pillay ganó notoriedad como defensora de los opositores a la segregación racial en Sudamérica.

En 1967 se convirtió en la primera mujer en abrir un despacho de abogados en Natal, y una de las primeras mujeres no blancas en hacerlo en Sudáfrica.

Como abogada defendió a opositores del apartheid, incluidos activistas y presos políticos.

Navanethem ‘Navi’ Pillay, en una fotografía de 2014. ı Foto: Reuters

En 1995 fue nombrada jueza interina del Tribunal Superior de Sudáfrica, siendo la primera magistrada de color en ese tribunal.

Ese mismo año fue elegida jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado para juzgar crímenes del genocidio de 1994; presidió ese tribunal de 1999 a 2003.

Fue jueza de la Corte Penal Internacional en La Haya entre 2003 y 2008. Además, entre 2008 y 2014 fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el principal cargo mundial en esa materia.

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