Dan a Navanethem ‘Navi’ Pillay Premio Nobel de la Paz 2026

El Comité Noruego otorgó el Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay.

Para el comité, el trabajo de Navanethem ‘Navi’ Pillay recuerda que la paz no depende únicamente de acuerdos diplomáticos o del equilibrio entre potencias, sino también de la existencia de normas que permitan exigir responsabilidades a los Estados y a sus dirigentes.

La carrera de Navanethem ‘Navi’ Pillay representa, en ese sentido, una defensa de la justicia internacional como herramienta para prevenir la violencia y proteger la dignidad humana.

El anuncio se realizó este viernes 9 de octubre desde Oslo, Noruega, como parte de la semana en la que se dan a conocer los galardones más importantes establecidos por Alfred Nobel y que reconocen aportaciones en distintas áreas.

Nacida en Durban, Sudáfrica, en una familia de origen tamil indio, Navanethem ‘Navi’ Pillay construyó una carrera jurídica marcada por la defensa de los derechos humanos y el combate a la discriminación.

La formación y sus primeros años como abogada transcurrieron bajo el apartheid, el sistema de segregación racial que durante décadas marginó a la población negra sudafricana. Desde entonces, su trabajo estuvo ligado a la defensa de quienes enfrentaban la exclusión y la persecución política, entre ellos Nelson Mandela y otros opositores al régimen.

La trayectoria de Navanethem ‘Navi’ Pillayla llevó a ocupar cargos en algunas de las principales instituciones judiciales internacionales. Fue jueza de la Alta Corte de Sudáfrica y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, además de desempeñarse como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y jueza de la Corte Penal Internacional. Hasta hace poco, también presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado.

Actualmente, Navanethem ‘Navi’ Pillay participa como jueza en el caso ante la Corte Internacional de Justicia en el que Myanmar enfrenta acusaciones de genocidio.

Uno de los aspectos más relevantes de su carrera ocurrió durante los procesos judiciales relacionados con el genocidio de Ruanda. Su participación contribuyó a consolidar precedentes jurídicos sobre la violencia sexual como posible crimen de lesa humanidad y acto constitutivo de genocidio. También tuvo un papel importante en el reconocimiento de la incitación al genocidio mediante propaganda como una conducta que podía dar lugar a responsabilidad penal.

Con el Nobel de la Paz 2026, el Comité Noruego reconoce una trayectoria que ha contribuido a ampliar el alcance del derecho internacional y a fortalecer los mecanismos para juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

El reconocimiento también llega en un momento en que, según el comité, las instituciones internacionales y el orden jurídico construido después de la Segunda Guerra Mundial enfrentan una presión creciente.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law.#NobelPrize pic.twitter.com/97vurspw6z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

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FGR