La escritora canadiense Anne Carson se convirtió en la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026 a los 76 años, este jueves. La Academia Sueca distinguió a la autora por sus obras “audaces e inventivas” que fusionan lo clásico y lo moderno y difuminan los límites entre la poesía y la prosa.

¿Quién es Anne Carson, escritora que ganó el Nobel de Literatura?

Anne Carson es una poeta, ensayista, traductora, crítica literaria y especialista en filología clásica; nació el 21 de junio de 1950 en Toronto, Canadá.

Carson estudió en la Universidad de Toronto y desarrolló una sólida formación en lengua y literatura griega, una influencia que atraviesa gran parte de su producción intelectual.

La autora ha construido una carrera singular gracias a su capacidad para combinar poesía, ensayo, narrativa y traducción en textos que desafían las estructuras tradicionales. La crítica la considera una de las figuras más importantes de las letras anglosajonas contemporáneas.

Anne Carson, escritora que este jueves ganó el Nobel de Literatura. ı Foto: Especial.

Entre las obras más reconocidas de Anne Carson destacan Autobiografía de Rojo, La belleza del marido, Nox y Red Doc>, títulos que exploran temas como el amor, la pérdida, la memoria y la identidad. Además, ha realizado reconocidas traducciones de autores clásicos, especialmente de la poeta griega Safo y del dramaturgo Sófocles.

A lo largo de su trayectoria, la autora ha recibido importantes galardones, entre ellos el Premio T. S. Eliot, el Griffin Poetry Prize y el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2020.

Este 8 de octubre, la Academia Sueca anunció que Anne Carson obtuvo el Premio Nobel de Literatura por su “obra audaz e innovadora” y por crear nuevas formas para la literatura contemporánea mediante un diálogo lúdico con la tradición clásica.

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