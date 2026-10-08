5 libros para conocer a Anne Carson, ganadora del Nobel de Literatura

La autora canadiense Anne Carson fue galardonada este jueves con el Nobel de Literatura “por su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

En La Razón te exponemos 5 libros de la autora que puedes leer:

Eros dulce y amargo, 1986

Este libro se deriva de su tesis de doctorado. Explora el concepto griego de eros al tiempo que teje la poesía lírica, los diálogos platónicos y ficciones. Se detiene en Nietzsche, Stendhal y Barthes.

“Anne Carson empieza su ensayo hablando de deseo y acaba exponiendo un problema político”, ha dicho sobre esta obra Guy Davenport.

Autobiografía de Rojo, 1998

Novela en verso en la que Anne Carson reimagina a Gerión como un adolescente gay. Se ha considerado uno de los mejores libros de poesía en lengua inglesa.

La belleza del marido: un ensayo narrativo en 29 tangos, 2001

Es la historia de un matrimonio que se derrumba, contada en 29 tangos. “Este libro nos deslumbra con escenas, diálogos y reflexiones que ahondan en la más vieja de las preocupaciones poéticas -el amor- como si fuera la primera vez que se expresa”, se destaca en la sinopsis.

Nox, 2010

Libro que escribió después de la muerte de su hermano Michael. Una elegía en la que están fotos, fragmentos de cartas, dibujos y collages. Es una especie de arqueología de la memoria personal y familiar.

Tipos de agua: el Camino de Santiago, 2018

Ensayo a manera de diario de viaje donde la autora va anotando lo que del paisaje le parece notable, para trasladarlo a su interioridad. Un recorrido que va de Saint-Jean-Pied-de-Port, del lado francés de los Pirineos, a la ciudad de Santiago de Compostela, en Galicia.

BREAKING NEWS

The 2026 #NobelPrize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson, “for her bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature.” pic.twitter.com/YRvlRghlGG — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026

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