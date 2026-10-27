¿Cuándo llegan los bebés y niños en Día de Muertos?

A partir de este 27 de octubre se comenzó a celebrar el Día de Muertos, por lo que los hogares de las y los mexicanos ya comenzaron a tener el aroma y colores típicos de la temporada, e incluso las calles de algunas entidades.

Una de las tradiciones más fuertes del país es el Día de Muertos, pues pese al paso del tiempo, estas fechas continúan sosteniendo los rituales que se van pasando de generación en generación.

Además del altar de Día de Muertos, algunas infancias acostumbran a salir a las calles a pedir dulces, conocido también como calaverita, y esta fecha coincide con el día en el que las ánimas de bebés y niños llegan desde el Mictlán, conocido como el Día de Todos los Santos.

En la festividad de halloween 💀🧑‍🦱👦👿🎃y día de muertos, si sales a "pedir calaverita", toma en cuenta las siguientes recomendaciones.#LaPrevenciónEsTareaDeTodasYTodos #SGIRPCGro pic.twitter.com/EILTIUGX7c — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC-Gro (@PC_Guerrero) November 2, 2025

¿Cómo va el orden de los días de muertos?

Durante las fechas de Día de Muertos se acostumbra a colocar ofrendas para honrar a las ánimas, por lo que cada una está dedicada a un tipo de ánima dinstinta, lo que puede ocasionar que algunos elementos como las fotografías vayan cambiando.

27 de octubre: Dedicado a las mascotas. Muchas personas colocan un altar para los animales de compañía que ya trascendieron

28 de octubre: Se honra a las personas que lamentablemente murieron de manera trágica, en contextos de violencia, o en un accidente

29 de octubre: Para las ánimas que fueron olvidadas por sus familiares, o a quienes no tienen a alguien que les dedique una ofrenda

30 de octubre : Se dedica a las personas que murieron ahogadas, y a quienes se encuentran solas

31 de octubre : Se honra a las infancias que no lograron llegar al plano terrenal, las que fallecieron sin ser bautizadas, y a quienes se encuentran penando en el limbo

1 de noviembre: Día de Todos los Santos. Se dedica a los niños, por lo que en este día también se acostumbra a pedir la famosa “calaverita” en algunas entidades del país

2 de noviembre: Dedicato a todos adultos sin importar la manera en la que perdieron la vida

🏵️ Cada fecha de Día de Muertos guarda una historia, un recuerdo y una forma de honrar a quienes han partido.



Conozcamos las tradiciones que dan vida a esta celebración y mantienen vivo el vínculo con nuestras raíces. 🧡 #PorAmorAVeracruz pic.twitter.com/jjJKjwDMRB — SEV | Secretaría de Educación de Veracruz 📚✏️ (@SEducacionVer) October 27, 2026

Por tanto, puedes preparar las fotografías, comida, bebidas, dulces, y elementos preferidos de tus seres queridos para irlos colocando cada uno de los días en el altar dedicado a su visita.

El Día de Muertos se siente en el aire y México se transforma en el lugar que recibe a las almas ¿ya estás preparado para recibir a tus seres queridos de regreso a casa?🫂🧡



Es momento de empezar a aprovisionarte con elementos de tu ofrenda. 🍊



Los productos del campo no… pic.twitter.com/x3A1YFENxH — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) October 26, 2026

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